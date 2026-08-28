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Зеленский получил доклад ГУР: подтверждена эффективность дипстрайков, отдельные составляющие экспорта рф сократились на 80%

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Зеленский заявил о высокой эффективности украинских дипстрайков. рф не может полноценно действовать в море и рассматривает возможность вооружения гражданских судов.

Зеленский получил доклад ГУР: подтверждена эффективность дипстрайков, отдельные составляющие экспорта рф сократились на 80%

Президент Владимир Зеленский сообщил о полученном докладе ГУР МОУ, согласно которому подтверждается высокая эффективность наших дипстрайков, у рф отдельные составляющие экспорта сократились за этот месяц на 80% на фоне неспособности действовать в море из-за нанесённых ударов, а также о том, что враг рассматривает оснащение гражданских судов вооружением, на что последует реакция, пишет УНН.

Доклад руководителя ГУР МО Олега Иващенко. Наша военная разведка фиксирует, что, согласно внутренним российским документам, только за этот месяц отдельные составляющие экспорта из страны-агрессора уже сократились на 80%. Это ощутимые потери российского федерального бюджета, а также региональных бюджетов, которые и так находились на грани банкротства. Российская сторона признаёт, что и корабли её Черноморского флота фактически заблокированы в Новороссийске благодаря нашим ударам дронами и не способны действовать в море. Выхода из такой ситуации российское руководство не находит

- сообщил Зеленский в соцсетях.

Как отметил Президент, "поскольку российский флот не способен обеспечить конвои для торгового и теневого флота, который заходит в соответствующие порты, среди рассматриваемых решений есть оснащение гражданских судов стрелковым оружием, средствами РЭБ и военным персоналом". "Подготовим соответствующие наши средства реагирования на такую милитаризацию россией судоходства", - подчеркнул Зеленский.

"Военная разведка подтверждает высокую эффективность наших дипстрайков, в частности по российским военным производствам и объектам нефтяной отрасли. По имеющимся у нас данным, основанным на информации самой российской стороны, после ряда наших дальнобойных санкций против предприятия "Комбинат "Каменский"" в Ростовском регионе россияне потеряли значительную часть своих возможностей по производству твёрдотопливных двигателей для ракет. Продолжим эту дальнобойную работу", - указал Президент.

По его словам, "также у ГУР есть доказательства остановки работы одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в Кстове Нижегородского региона, который ежегодно перерабатывал 17 миллионов тонн нефти, а также других нефтеперерабатывающих предприятий. Благодарю наших воинов за меткость. Слава Украине!".

Генштаб подтвердил поражение российского комбината "каменский" по производству ракетного топлива24.08.26, 13:11 • 5149 просмотров

Юлия Шрамко

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