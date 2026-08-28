Зеленский: есть обновлённые данные разведки о планах рф масштабировать производство баллистики, будем противодействовать
Киев • УНН
Зеленский сообщил об обновлённых данных разведки относительно планов россии увеличить производство баллистических ракет. Украина призывает партнёров заблокировать поставки компонентов и усилить санкции.
Президент Владимир Зеленский сообщил о полученном докладе ГУР МОУ: появились обновления относительно производства россией баллистических ракет и планов масштабировать это производство, указав, что будет противодействие, пишет УНН.
Сейчас у нас также есть обновлённые данные относительно производства россией баллистических ракет и планов масштабировать это производство. Будем противодействовать, и важно, чтобы была соответствующая санкционная поддержка в основных мировых юрисдикциях
Президент указал: "Все поставки компонентов, оборудования и станков, которые россия использует для производства ракет, должны быть полностью заблокированы. И это ответственность, в частности, и партнёров: без иностранных компонентов россияне не способны реализовать ни один из пунктов своей ракетной программы".
Зеленский получил доклад ГУР: подтверждена эффективность дипстрайков, отдельные составляющие экспорта рф сократились на 80%28.08.26, 15:04 • 474 просмотра