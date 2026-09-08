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рф готовит испытания баллистических ракет с дальностью 800 км и может атаковать объекты на западе Украины - ГУР

Киев • УНН

 • 5786 просмотра

россия до конца года планирует испытать новые баллистические ракеты дальностью до 800 км. ГУР допускает удары по западу Украины.

рф готовит испытания баллистических ракет с дальностью 800 км и может атаковать объекты на западе Украины - ГУР

россия планирует провести окончательные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров. Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий и добавил — враг может пытаться поразить объекты на западе Украины, передает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

Как сообщил Скибицкий на заседании Межпарламентского совета Украина—НАТО, государство-агрессор россия увеличивает интенсивность ракетно-дроновых ударов по Украине, чтобы спровоцировать социально-экономический кризис. Для этого в москве стремятся нарастить объемы производства баллистических ракет, а также увеличить дальность этого оружия. 

"По нашим оценкам, до конца этого года россия планирует провести окончательные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров", — сообщил Скибицкий. 

Он уточнил, что во время указанных испытаний баллистических ракет россияне могут пытаться поразить объекты на западе Украины.

Агрессивные планы россии также включают блокаду Черного моря и попытки втянуть беларусь в войну против Украины и в гибридные операции против НАТО.

"На сегодняшний день мы не видим реальных индикаторов подготовки именно ударных группировок на территории беларуси, но мы помним январь—февраль 2022 года. [...] Ключевой фактор, который сдерживает беларусь, — это внутренние риски, ограниченные военные возможности и потенциальные экономические проблемы. Вместе с тем, по нашим оценкам, мы считаем достаточно вероятным то, что беларусь продолжит оказывать поддержку [российским] гибридным мероприятиям, предоставляя собственную территорию для создания давления на границе с государствами НАТО и повышения интенсивности  информационно-психологических операций", — отметил генерал-майор. 

Скибицкий подчеркнул, что россия представляет угрозу и для Украины, и для Европы, а также поблагодарил партнеров за поддержку в войне за свободу. Представитель ГУР призвал к усилению санкционного давления на москву, чтобы окончательно лишить агрессора иностранных компонентов, в частности для дальнобойного оружия, которым агрессор убивает и терроризирует украинцев.

Зеленский: есть обновлённые данные разведки о планах рф масштабировать производство баллистики, будем противодействовать28.08.26, 15:13 • 4534 просмотра

Антонина Туманова

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