$44.470.1051.680.11
ukenru
Эксклюзив
17:02 • 856 просмотра
С 22 недель: как проходит выхаживание преждевременно родившихся детей
16:16 • 6048 просмотра
Комендантский час сократят и установят мобильные укрытия на железнодорожных станциях — что изменится для Киевской области с 10 сентября
14:22 • 16326 просмотра
Мемы, реклама и врачебная тайна: как обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex использует соцсети для давленияPhoto
Эксклюзив
14:10 • 11672 просмотра
"Фламинго", RAM-2X и "Корал": что увидели гости оборонной выставки MSPO в Польше - фотоPhoto
13:43 • 11606 просмотра
Еврокомиссия согласовала заявку Украины на €3,2 млрд для закупки ракет Patriot
Эксклюзив
13:08 • 13294 просмотра
Когда ребенку действительно стоит сменить школу и как сделать этот переход без лишнего стресса
Эксклюзив
12:04 • 22424 просмотра
Разъяснения Минфина могут помочь в делах, касающихся налогообложения авиализинга: экспертка объяснила механизм
8 сентября, 10:15 • 16710 просмотра
Зеленский назвал возможные места для трехсторонней встречи Украины, США и россии
8 сентября, 10:13 • 16461 просмотра
россияне ударили «шахедом» по телеканалам «Мы — Украина» и «Мы — Украина+», есть пострадавшие PhotoVideo
8 сентября, 07:39 • 24927 просмотра
В шести регионах Украины наблюдаются отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1.1м/с
54%
749мм
Популярные новости
Зеленский: сегодня состоятся встречи по поставкам перехватчиков и противобаллистической системы Freyja8 сентября, 07:08 • 6058 просмотра
Ночная атака россии на Киевщину: пострадали 11 районов города и области, есть жертвы8 сентября, 07:13 • 11192 просмотра
Количество пострадавших в Киеве возросло до 16 после ночной атаки рф 8 сентябряPhoto8 сентября, 08:35 • 23816 просмотра
В Киеве выросло число погибших после ночной атаки рф8 сентября, 10:00 • 14514 просмотра
France Football определил номинантов на звание лучшего клуба, приз Йохана Кройфа и награду Льва ЯшинаPhoto13:12 • 15881 просмотра
публикации
С 22 недель: как проходит выхаживание преждевременно родившихся детей
Эксклюзив
17:02 • 844 просмотра
Комендантский час сократят и установят мобильные укрытия на железнодорожных станциях — что изменится для Киевской области с 10 сентября16:16 • 6032 просмотра
Мемы, реклама и врачебная тайна: как обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex использует соцсети для давленияPhoto14:22 • 16317 просмотра
France Football определил номинантов на звание лучшего клуба, приз Йохана Кройфа и награду Льва ЯшинаPhoto13:12 • 16011 просмотра
Разъяснения Минфина могут помочь в делах, касающихся налогообложения авиализинга: экспертка объяснила механизм
Эксклюзив
12:04 • 22419 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Си Цзиньпин
Уильям, принц Уэльский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 75102 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 70863 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 78341 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 95080 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 89422 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Сериал
Техника
Дія (сервис)

Комендантский час сократят и установят мобильные укрытия на железнодорожных станциях — что изменится для Киевской области с 10 сентября

Киев • УНН

 • 6088 просмотра

Комендантский час в Киевской области будет длиться с 01:00 до 05:00 и будет синхронизирован с Киевом. На АЗС усилят безопасность, а на станциях «Укрзализныци» установят мобильные укрытия.

Комендантский час сократят и установят мобильные укрытия на железнодорожных станциях — что изменится для Киевской области с 10 сентября

С 10 сентября в Киевской области меняется режим комендантского часа. Он будет действовать с 01:00 до 05:00. Одновременно в области усилят безопасность на автозаправочных станциях и планируют установить мобильные укрытия на станциях "Укрзализныци". Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.

"Мы совершенствуем режим комендантского часа в области. С 10 сентября в Киевской области он будет действовать с 01:00 до 05:00", – отметил Ткаченко.

Он заверил, что изменение режима — сбалансированное решение, которое должно позволить органам власти, бизнесу и объектам инфраструктуры адаптироваться к условиям непрерывных российских атак. При его принятии должностные лица также учитывали рекомендации правительства, опубликованные накануне.

Ткаченко подчеркнул, что новый график комендантского часа синхронизируют с режимом, который будет действовать в Киеве. По его словам, это необходимо, чтобы избежать ситуации, когда разные правила в столице и области создают дополнительные трудности для жителей.

"Этим решением мы также синхронизируемся с городом Киевом, ведь любой разрыв в решениях буквально приведет к недоразумениям для наших людей", – объяснил глава ОВА.

Отдельным направлением работы, по словам Ткаченко, станет усиление безопасности людей возле объектов критической инфраструктуры, в частности автозаправочных станций. В Киевской области планируют ввести системные требования к работе каждой АЗС. Речь идет, в частности, о четких алгоритмах действий персонала во время воздушных тревог, проверке систем оповещения и обеспечении доступа работников и водителей к укрытиям.

"Это необходимо для защиты людей и бесперебойного функционирования спецтранспорта", – отметил Ткаченко.

Отдельное внимание уделят организации парковки на территориях АЗС. В области планируют упорядочить движение автомобилей, чтобы избежать хаотичного скопления машин возле топливных резервуаров. Как объяснил Ткаченко, это должно обеспечить беспрепятственный проезд к АЗС спасательной, медицинской и военной техники в случае возникновения критической ситуации.

"Упорядочение движения исключит хаотичное скопление машин возле топливных резервуаров и гарантирует, что спасательная, медицинская или военная техника сможет беспрепятственно проехать и заправиться в критический момент", – сказал начальник ОВА.

Кроме того, в Киевской области планируют устанавливать мобильные укрытия на станциях "Укрзализныци". По словам Ткаченко, соответствующие решения и согласования для организации их установки уже имеются.

Он подчеркнул, что потребность в мобильных укрытиях остается актуальной из-за регулярных российских атак. Особенно это касается пассажирских локаций железной дороги, которые также подвергаются ударам.

"Мы уже видим, что атаки постоянны, мы должны сокращать расстояние между людьми и точками безопасности. Тем более что сейчас осуществляются атаки на пассажирские локации "Укрзализныци"", – подчеркнул Ткаченко.

Он также отметил, что участие крупных национальных компаний должно помочь быстрее и более организованно реализовывать такие решения в сфере безопасности.

Напомним

В Киеве с 10 сентября сократят комендантский час на один час, продлят работу общественного транспорта, изменят режим движения метро и по мостам во время воздушных тревог, а также временно ограничат проведение массовых мероприятий в местах, где нет укрытий. 

Александра Василенко

Война в УкраинепубликацииКиевская область
Эвакуация
российская пропаганда
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Киевская область
Украинская железная дорога
Киев