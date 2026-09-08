Комендантский час сократят и установят мобильные укрытия на железнодорожных станциях — что изменится для Киевской области с 10 сентября

С 10 сентября в Киевской области меняется режим комендантского часа. Он будет действовать с 01:00 до 05:00. Одновременно в области усилят безопасность на автозаправочных станциях и планируют установить мобильные укрытия на станциях "Укрзализныци". Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.

"Мы совершенствуем режим комендантского часа в области. С 10 сентября в Киевской области он будет действовать с 01:00 до 05:00", – отметил Ткаченко.

Он заверил, что изменение режима — сбалансированное решение, которое должно позволить органам власти, бизнесу и объектам инфраструктуры адаптироваться к условиям непрерывных российских атак. При его принятии должностные лица также учитывали рекомендации правительства, опубликованные накануне.

Ткаченко подчеркнул, что новый график комендантского часа синхронизируют с режимом, который будет действовать в Киеве. По его словам, это необходимо, чтобы избежать ситуации, когда разные правила в столице и области создают дополнительные трудности для жителей.

"Этим решением мы также синхронизируемся с городом Киевом, ведь любой разрыв в решениях буквально приведет к недоразумениям для наших людей", – объяснил глава ОВА.

Отдельным направлением работы, по словам Ткаченко, станет усиление безопасности людей возле объектов критической инфраструктуры, в частности автозаправочных станций. В Киевской области планируют ввести системные требования к работе каждой АЗС. Речь идет, в частности, о четких алгоритмах действий персонала во время воздушных тревог, проверке систем оповещения и обеспечении доступа работников и водителей к укрытиям.

"Это необходимо для защиты людей и бесперебойного функционирования спецтранспорта", – отметил Ткаченко.

Отдельное внимание уделят организации парковки на территориях АЗС. В области планируют упорядочить движение автомобилей, чтобы избежать хаотичного скопления машин возле топливных резервуаров. Как объяснил Ткаченко, это должно обеспечить беспрепятственный проезд к АЗС спасательной, медицинской и военной техники в случае возникновения критической ситуации.

"Упорядочение движения исключит хаотичное скопление машин возле топливных резервуаров и гарантирует, что спасательная, медицинская или военная техника сможет беспрепятственно проехать и заправиться в критический момент", – сказал начальник ОВА.

Кроме того, в Киевской области планируют устанавливать мобильные укрытия на станциях "Укрзализныци". По словам Ткаченко, соответствующие решения и согласования для организации их установки уже имеются.

Он подчеркнул, что потребность в мобильных укрытиях остается актуальной из-за регулярных российских атак. Особенно это касается пассажирских локаций железной дороги, которые также подвергаются ударам.

"Мы уже видим, что атаки постоянны, мы должны сокращать расстояние между людьми и точками безопасности. Тем более что сейчас осуществляются атаки на пассажирские локации "Укрзализныци"", – подчеркнул Ткаченко.

Он также отметил, что участие крупных национальных компаний должно помочь быстрее и более организованно реализовывать такие решения в сфере безопасности.

Напомним

В Киеве с 10 сентября сократят комендантский час на один час, продлят работу общественного транспорта, изменят режим движения метро и по мостам во время воздушных тревог, а также временно ограничат проведение массовых мероприятий в местах, где нет укрытий.