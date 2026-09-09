Как прочистить канализацию в домашних условиях: действенные способы без лишних затрат

Если вода в раковине или ванне начала сливаться медленнее, а из отверстия появился неприятный запах, скорее всего, труба начала забиваться. Не всегда для решения проблемы нужно сразу покупать специальную химию или вызывать сантехника — некоторые засоры можно попробовать устранить самостоятельно. Подробнее о том, как это сделать, расскажет УНН.

С чего начать, если вода почти не уходит

Засоры канализации чаще всего возникают из-за того, что внутри труб накапливаются различные загрязнения. Это могут быть жир, остатки пищи, волосы, мыло и другой мусор, который попадает в слив.

Впрочем, в некоторых случаях проблемой является именно жир, который оседает на стенках труб и постепенно образует липкий слой, а уже к нему легко присоединяются частицы пищи и другие загрязнения, из-за чего проход для воды становится всё уже.

Перед прочисткой важно понять, насколько серьёзный засор, поскольку небольшую пробку можно попробовать убрать домашними методами, но если в трубу попал крупный предмет или проблема возникла глубоко в системе, тогда уже понадобятся другие способы.

Народный метод очистки канализации

Один из самых простых вариантов — использовать кристаллы соды. Сначала нужно вскипятить воду и вылить её непосредственно в слив. Горячая вода должна помочь размягчить загрязнения и подготовить трубу к дальнейшей очистке.

После этого в сливное отверстие насыпают примерно 90 граммов кристаллов соды, что составляет около половины стакана, и сразу после этого снова вливают в трубу кипяток. Раствор оставляют минимум на 30 минут. Впрочем, если засор сильный, его лучше оставить действовать на всю ночь.

После завершения процедуры слив снова нужно хорошо промыть горячей водой. Такой способ прежде всего подходит для загрязнений, связанных с жировыми отложениями.

Когда нужен сантехнический трос и как с ним работать

Если после домашнего способа вода не начала нормально проходить, тогда можно перейти к "тяжёлой артиллерии" — механической очистке.

Один из самых распространённых инструментов для этого — специальный сантехнический трос. Это гибкая металлическая проволока, которую вводят в трубу до места засора, а на конце могут быть различные насадки, предназначенные для захвата и удаления мусора.

Трос нужно осторожно продвигать внутрь трубы, постепенно вращая ручку. Когда он достигает засора, движения можно сделать более интенсивными, после чего мусор вытягивают назад.

После завершения работы трубу следует промыть горячей водой, однако важно действовать без резких движений. Например, для пластиковых труб лучше использовать модель с резиновой оплёткой, чтобы уменьшить риск повреждения системы.

Кстати, в некоторых моделях тросов предусмотрена возможность подключения к шуруповёрту, что позволяет быстрее вращать инструмент. Однако даже в таком случае важно контролировать процесс и не применять чрезмерную силу.

Пневматическая помпа как ещё один вариант для очистки канализации

Для механической очистки также используют пневматические помпы. Их действие основано на создании давления, которое проталкивает воду и загрязнения дальше по трубе.

Перед использованием сливное отверстие должно быть закрыто соответствующим наконечником, но если раковина или ванна пустая, её заполняют водой так, чтобы она покрывала отверстие. После создания давления воздух выпускают в трубу. При необходимости процедуру повторяют несколько раз, а после прочистки систему также нужно промыть горячей водой.

Что делать, если обычные методы не помогают

Не каждый засор можно убрать содой, тросом или помпой. Например, если в систему попал крупный твёрдый предмет, бытовые способы, к сожалению, могут оказаться безрезультатными. Другая ситуация — засор стояка в многоквартирном доме.

В таком случае проблема может касаться всей системы, поэтому без специального оборудования и помощи специалистов уже не обойтись. Также не стоит бесконечно пробовать различные средства, если несколько способов уже не дали результата. Сначала необходимо определить причину и место образования пробки, а уже затем выбирать способ очистки.

Как не доводить трубы до сильного засорения

Конечно же, до проблем лучше не доводить, чем потом искать способ их устранения. Для этого на сливные отверстия можно установить специальные сетки, которые будут задерживать весь мусор.

Полезно также регулярно промывать трубы горячей водой и следить за состоянием сифона под раковиной, ведь именно там часто скапливается мусор. Также ни в коем случае не стоит сливать в раковину жир и крупные остатки пищи, поскольку они оседают на стенках труб. Итак, именно периодический уход за канализацией поможет дольше сохранять нормальный отток воды и не ждать, пока проблема появится или даже станет серьёзной.