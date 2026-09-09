Рубио: переговоры Украины и РФ могут возобновиться в ближайшее время, США готовят план

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие дни могут возобновиться российско-украинские переговоры, а Вашингтон готовит соответствующий план. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Алекс Рауфоглу, передает УНН.

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Я не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но я также не настроен пессимистично относительно того, что в течение следующих нескольких недель можно разработать план действий для возобновления переговоров и достичь решения, приемлемого для обеих сторон - заявил Рубио.

Он добавил, что переговоры с участием посланников президента США в Киеве и москве, состоявшиеся в минувшие выходные, были "содержательными".

Контекст

6 сентября спецпредставители Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф прибыли в Киев поездом после визита в москву.

У российского диктатора владимира путина назвали встречу со спецпредставителями президента США Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером "содержательной, конструктивной, максимально откровенной". При этом путин заявил, что"киевский режим перестал скрывать свою сущность, перезахоранивая нацистов".

Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к конструктивному разговору с США и заинтересована в скорейшем завершении войны.

Напомним

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф сообщил, что после переговоров американской делегации в москве и Киеве удалось достичь заметного прогресса, а стороны обсудили возможность проведения дополнительных трехсторонних переговоров.