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Віткофф заявив про прогрес після переговорів США з Україною та росією

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Американські представники зустрілися з путіним і Зеленським у москві та Києві. Віткофф повідомив про прогрес і можливі нові тристоронні переговори.

Віткофф заявив про прогрес після переговорів США з Україною та росією

Спецпредставник президента США Стів Віткофф повідомив, що після переговорів американської делегації в москві та Києві вдалося досягти помітного поступу, а сторони обговорили можливість проведення додаткових тристоронніх переговорів. Про це спеціальний посланець президента США Стів Віткофф повідомив у мережі Х, передає УНН.

За вказівкою президента Трампа, переговірники Сполучених Штатів відвідали москву та Київ, щоб сприяти додатковому діалогу для припинення російсько-української війни. Перед поїздкою росіяни та українці домовилися про триденну політику заборони обстрілів, щоб забезпечити проведення цих обговорень. Спеціальний посланник Віткофф, Джаред Кушнер та посадовці Ради національної безпеки, Державного департаменту та Міністерства фінансів зустрілися як з президентом росії путіним, так і з президентом України Зеленським, щоб обговорити пропозиції кожної сторони з іншою 

– підкреслив спецпосланець.

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Віткофф також заявив, що США продовжують роботу над припиненням бойових дій та досягненням тривалого миру. 

У Києві до делегацій також приєдналися радники з національної безпеки з Великої Британії, Німеччини та Франції для співпраці над подальшими діями. Було досягнуто суттєвого прогресу, зокрема щодо планування додаткових тристоронніх переговорів. Президент Трамп наполегливо працює над тим, щоб зупинити вбивства та досягти міцного та довготривалого миру 

– заявив посадовець.

Нагадаємо

Американські перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали росію та Україну 5 та 6 вересня.

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Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
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Міністерство фінансів США
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