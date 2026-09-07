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Уиткофф заявил о прогрессе после переговоров США с Украиной и россией

Киев • УНН

 • 830 просмотра

Американские представители встретились с путиным и Зеленским в Москве и Киеве. Виткофф сообщил о прогрессе и возможных новых трёхсторонних переговорах.

Уиткофф заявил о прогрессе после переговоров США с Украиной и россией

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что после переговоров американской делегации в москве и Киеве удалось достичь заметного прогресса, а стороны обсудили возможность проведения дополнительных трехсторонних переговоров. Об этом специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил в сети Х, передает УНН.

По поручению президента Трампа переговорщики Соединенных Штатов посетили москву и Киев, чтобы содействовать дополнительному диалогу для прекращения российско-украинской войны. Перед поездкой россияне и украинцы договорились о трехдневном режиме прекращения обстрелов, чтобы обеспечить проведение этих обсуждений. Специальный посланник Уиткофф, Джаред Кушнер и должностные лица Совета национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства финансов встретились как с президентом россии путиным, так и с Президентом Украины Зеленским, чтобы обсудить предложения каждой стороны с другой 

– подчеркнул спецпосланник.

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Уиткофф также заявил, что США продолжают работу над прекращением боевых действий и достижением прочного мира. 

В Киеве к делегациям также присоединились советники по национальной безопасности из Великобритании, Германии и Франции для сотрудничества в вопросах дальнейших действий. Был достигнут существенный прогресс, в частности в планировании дополнительных трехсторонних переговоров. Президент Трамп настойчиво работает над тем, чтобы остановить убийства и достичь прочного и долгосрочного мира 

– заявил чиновник.

Напомним

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили россию и Украину 5 и 6 сентября.

Контакты США с Украиной и РФ разморозили переговорный процесс, но прорыва пока нет — политолог07.09.26, 17:51 • 5974 просмотра

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Совет национальной безопасности Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Киев