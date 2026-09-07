Виткофф и Кушнер отправились из Киева поездом «Экспресс мира»
Киев • УНН
Спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправились из Киева поездом «Экспресс мира». Зеленский поблагодарил их за визит.
Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покинули Киев. Об этом сообщает «Укрзализныця», информирует УНН.
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Согласно фото, опубликованному перевозчиком, дипломаты отправились поездом «Экспресс мира».
Отправили спецпоезд Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Поблагодарили за визит и передали от всех нас пожелания возвращаться скорее и расширять географию путешествий — чтобы тихие выходные были и в других городах
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и отметил, что диалог продолжится.
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