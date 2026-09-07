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Виткофф и Кушнер отправились из Киева поездом «Экспресс мира»

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправились из Киева поездом «Экспресс мира». Зеленский поблагодарил их за визит.

Виткофф и Кушнер отправились из Киева поездом «Экспресс мира»

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покинули Киев. Об этом сообщает «Укрзализныця», информирует УНН.

Подробности

Согласно фото, опубликованному перевозчиком, дипломаты отправились поездом «Экспресс мира».

Отправили спецпоезд Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Поблагодарили за визит и передали от всех нас пожелания возвращаться скорее и расширять географию путешествий — чтобы тихие выходные были и в других городах

— говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и отметил, что диалог продолжится.

Обещания путина: перед визитом Виткоффа и Кушнера в Киеве воздушная тревога, Борисполь под угрозой атак «Бандеролями»06.09.26, 06:31 • 5274 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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Стив Уиткофф
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Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Киев