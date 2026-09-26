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В Киевской области ликвидировали пожар на складском объекте, который продолжался почти сутки после атак рф

Киев • УНН

 • 714 просмотра

В Броварском районе ликвидировали масштабный пожар на складе после дневной атаки рф. Погибших и пострадавших нет.

В Киевской области ликвидировали пожар на складском объекте, который продолжался почти сутки после атак рф

Пожар на складском объекте в Броварском районе Киевской области, который возник после дневной атаки рф, спасатели ликвидировали почти за сутки работы. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram, пишет УНН.

Детали

Складской объект в Броварском районе получил повреждения еще во время ночной атаки 25 сентября, однако тогда возгорания не произошло, тогда как после дневной атаки на территории здания возник масштабный пожар, ликвидация которого продолжалась почти сутки.

"Несмотря на сложные условия, пожар удалось ликвидировать. К работам привлекались спасатели ГСЧС, а также дополнительные силы и средства. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время на месте продолжаются работы по разбору и проливке конструкций", — отмечается в сообщении ведомства в субботу.

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Ольга Розгон

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