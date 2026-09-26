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На Київщині ліквідували пожежу на складському об’єкті, яка тривала майже добу після атак рф

Київ • УНН

 • 1814 перегляди

У Броварському районі ліквідували масштабну пожежу на складі після денної атаки рф. Загиблих і постраждалих немає.

На Київщині ліквідували пожежу на складському об’єкті, яка тривала майже добу після атак рф

Пожежу на складському об'єкті у Броварському районі Київської області, яка виникла після денної атаки рф, рятувальники ліквідували майже за добу роботи. Про це повідомила пресслужба ДСНС України в Telegram, пише УНН.

Деталі

Складський об'єкт у Броварському районі зазнав пошкоджень ще під час нічної атаки 25 вересня, однак тоді займання не сталося, тоді як після денної атаки на території будівлі виникла масштабна пожежа, ліквідація якої тривала майже добу.

"Попри складні умови, пожежу вдалося ліквідувати. До робіт залучалися рятувальники ДСНС, а також додаткові сили й засоби. Загиблих і постраждалих немає. Наразі на місці тривають роботи з розбирання та проливання конструкцій", – наголошується в повідомленні відомства у суботу.

Дрони атакували двічі, склад із продуктами згорів повністю: McDonald’s повідомив про ситуацію після ударів рф25.09.26, 22:40 • 4520 переглядiв

Ольга Розгон

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