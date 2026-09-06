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Обещания путина: перед визитом Виткоффа и Кушнера в Киеве воздушная тревога, Борисполь под угрозой атак «Бандеролями»

Киев • УНН

 • 1830 просмотра

В столице ночью 6 сентября накануне визита Виткоффа и Кушнера объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы также предупреждали о «Бандеролях» в Борисполе.

Обещания путина: перед визитом Виткоффа и Кушнера в Киеве воздушная тревога, Борисполь под угрозой атак «Бандеролями»

В Киеве в ночь на воскресенье, 6 сентября, в 2:22 объявлялась воздушная тревога. Об этом сообщает УНН.

Детали

Тревога длилась 22 минуты — до 2:44. При этом общенациональную воздушную тревогу в течение ночи не объявляли.

В то же время Воздушные силы ВСУ (ВС) дважды (в 5:26 и 5:31) предупреждали о барражирующем боеприпасе "Бандероль", который направлялся курсом на Борисполь Киевской области, вблизи которого расположен международный аэропорт.

Кроме того, в 4:41 ВС информировали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.

Контекст

российский диктатор владимир путин дал указание, начиная с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить удары по Киеву.

Позже путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером похвастался, что по Киеву не наносят ударов "с нуля часов".

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский предложил воздушное перемирие на фоне ожидаемых визитов посланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в москву 5 сентября и в Киев 6 сентября.

США призвали Украину и Россию приостановить удары во время визитов Виткоффа и Кушнера в Москву и Киев — СМИ04.09.26, 20:22 • 17078 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Владимир Путин
Киевская область
Военно-воздушные силы Украины
Борисполь
Владимир Зеленский
Киев