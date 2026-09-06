Обещания путина: перед визитом Виткоффа и Кушнера в Киеве воздушная тревога, Борисполь под угрозой атак «Бандеролями»
Киев • УНН
В столице ночью 6 сентября накануне визита Виткоффа и Кушнера объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы также предупреждали о «Бандеролях» в Борисполе.
В Киеве в ночь на воскресенье, 6 сентября, в 2:22 объявлялась воздушная тревога. Об этом сообщает УНН.
Детали
Тревога длилась 22 минуты — до 2:44. При этом общенациональную воздушную тревогу в течение ночи не объявляли.
В то же время Воздушные силы ВСУ (ВС) дважды (в 5:26 и 5:31) предупреждали о барражирующем боеприпасе "Бандероль", который направлялся курсом на Борисполь Киевской области, вблизи которого расположен международный аэропорт.
Кроме того, в 4:41 ВС информировали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.
Контекст
российский диктатор владимир путин дал указание, начиная с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить удары по Киеву.
Позже путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером похвастался, что по Киеву не наносят ударов "с нуля часов".
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский предложил воздушное перемирие на фоне ожидаемых визитов посланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в москву 5 сентября и в Киев 6 сентября.
США призвали Украину и Россию приостановить удары во время визитов Виткоффа и Кушнера в Москву и Киев — СМИ04.09.26, 20:22 • 17078 просмотров