путін дав вказівку протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву - пєсков

Російський диктатор володимир путін, починаючи з сьогоднішньої опівночі, протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву. Про це заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ 5 вересня, передає УНН.

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"Дійсно, така інформація надходила від української сторони (про припинення вогню - ред.). Президент росії, верховний головнокомандувач путін дав вказівку, починаючи з сьогоднішньої опівночі, протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву. Це пов’язано з підготовкою та проведенням зустрічей американців у Києві", - сказав пєсков.

Що було раніше

Напередодні, 4 вересня, Президент України Володимир Зеленський запропонував повітряне перемир'я на тлі очікуваних візитів посланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до москви 5 вересня та до Києва 6 вересня.

Але росія у ніч на 5 вересня продовжила удари по Україні, у тому числі балістикою та реактивними дронами.

Радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив у коментарі журналістам, що Україна передала росії пропозицію про припинення вогню, проте самого припинення вогню не відбулося.

У ЗСУ в коментарях ЗМІ, як інформували в урядовому Центрі страткому, зазначали, що припинення вогню не може бути одностороннім чи несиметричним, і завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі.