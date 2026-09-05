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путін дав вказівку протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву - пєсков

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Пєсков заявив, що путін наказав не бити по Києву три доби через візити американських посланців. Україна підтвердила: перемир’я не настало.

путін дав вказівку протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву - пєсков

Російський диктатор володимир путін, починаючи з сьогоднішньої опівночі, протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву. Про це заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ 5 вересня, передає УНН

Деталі 

"Дійсно, така інформація надходила від української сторони (про припинення вогню - ред.). Президент росії, верховний головнокомандувач путін дав вказівку, починаючи з сьогоднішньої опівночі, протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву. Це пов’язано з підготовкою та проведенням зустрічей американців у Києві", - сказав пєсков. 

Що було раніше

Напередодні, 4 вересня, Президент України Володимир Зеленський запропонував повітряне перемир'я на тлі очікуваних візитів посланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до москви 5 вересня та до Києва 6 вересня. 

Але росія у ніч на 5 вересня продовжила удари по Україні, у тому числі балістикою та реактивними дронами.

Радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив у коментарі журналістам, що Україна передала росії пропозицію про припинення вогню, проте самого припинення вогню не відбулося.   

У ЗСУ в коментарях ЗМІ, як інформували в урядовому Центрі страткому, зазначали, що припинення вогню не може бути одностороннім чи несиметричним, і завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі.

Павло Башинський

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