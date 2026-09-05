ОП про звернення до росії щодо перемир'я: пропозиції бувають, припинення вогню не було
Київ • УНН
Україна запропонувала росії припинення вогню, однак москва не відповіла. У ніч на 5 вересня росія продовжила удари по Україні.
Радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив у коментарі журналістам, що Україна передала росії пропозицію про припинення вогню, проте самого припинення вогню не відбулося, передає УНН.
Деталі
"Пропозиції бувають, припинення вогню не було", - сказав Литвин.
Він додав, що раніше достатньо чіткою була комунікація: "Україна передала росії пропозицію про припинення вогню, її довели до російського правителя володимира путіна, однак відповіді москва не надала".
Що було раніше
Напередодні, 4 вересня, Президент України Володимир Зеленський запропонував повітряне перемир'я на тлі очікуваних візитів посланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до москви 5 вересня та до Києва 6 вересня.
Але росія у ніч на 5 вересня продовжила удари по Україні, у тому числі балістикою та реактивними дронами.
У ЗСУ в коментарях ЗМІ, як інформували в урядовому Центрі страткому, зазначали, що припинення вогню не може бути одностороннім чи несиметричним, і завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі.