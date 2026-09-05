ОП об обращении к россии по поводу перемирия: предложения бывают, прекращения огня не было
Киев • УНН
Украина предложила россии прекращение огня, однако москва не ответила. В ночь на 5 сентября россия продолжила наносить удары по Украине.
Советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил в комментарии журналистам, что Украина передала россии предложение о прекращении огня, однако самого прекращения огня не произошло, передает УНН.
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"Предложения бывают, прекращения огня не было", - сказал Литвин.
Он добавил, что ранее коммуникация была достаточно четкой: "Украина передала россии предложение о прекращении огня, его довели до российского правителя владимира путина, однако ответа москва не предоставила".
Что было ранее
Накануне, 4 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский предложил воздушное перемирие на фоне ожидаемых визитов посланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в москву 5 сентября и в Киев 6 сентября.
Но россия в ночь на 5 сентября продолжила удары по Украине, в том числе баллистическими ракетами и реактивными дронами.
В ВСУ в комментариях СМИ, как сообщали в правительственном Центре стратегических коммуникаций, отмечали, что прекращение огня не может быть односторонним или несимметричным, и задачи оборонной операции в настоящее время выполняются в полном объеме.