ОП об обращении к россии по поводу перемирия: предложения бывают, прекращения огня не было

Советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил в комментарии журналистам, что Украина передала россии предложение о прекращении огня, однако самого прекращения огня не произошло, передает УНН.

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"Предложения бывают, прекращения огня не было", - сказал Литвин.

Он добавил, что ранее коммуникация была достаточно четкой: "Украина передала россии предложение о прекращении огня, его довели до российского правителя владимира путина, однако ответа москва не предоставила".

Что было ранее

Накануне, 4 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский предложил воздушное перемирие на фоне ожидаемых визитов посланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в москву 5 сентября и в Киев 6 сентября.

Но россия в ночь на 5 сентября продолжила удары по Украине, в том числе баллистическими ракетами и реактивными дронами.

В ВСУ в комментариях СМИ, как сообщали в правительственном Центре стратегических коммуникаций, отмечали, что прекращение огня не может быть односторонним или несимметричным, и задачи оборонной операции в настоящее время выполняются в полном объеме.