Путин дал указание в течение трех суток не наносить удары по Киеву — Песков

Российский диктатор владимир путин, начиная с сегодняшней полуночи, в течение трех суток не будет наносить удары по Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, которого цитируют российские СМИ 5 сентября, передает УНН.

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"Действительно, такая информация поступала от украинской стороны (о прекращении огня — ред.). Президент россии, верховный главнокомандующий путин дал указание, начиная с сегодняшней полуночи, в течение трех суток не наносить удары по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением встреч американцев в Киеве", — сказал песков.

Что было ранее

Накануне, 4 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский предложил воздушное перемирие на фоне ожидаемых визитов посланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в москву 5 сентября и в Киев 6 сентября.

Но россия в ночь на 5 сентября продолжила удары по Украине, в том числе баллистическими ракетами и реактивными дронами.

Советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил в комментарии журналистам, что Украина передала россии предложение о прекращении огня, однако самого прекращения огня не произошло.

В ВСУ в комментариях СМИ, как сообщали в правительственном Центре стратегических коммуникаций, отмечали, что прекращение огня не может быть односторонним или несимметричным, и задачи оборонной операции в настоящее время выполняются в полном объеме.