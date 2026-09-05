$44.7351.94
ukenru
09:39 • 2958 перегляди
"Загроз дипломатії немає": Зеленський анонсував корегування операції щодо російського повітряного простору наступного тижня
08:59 • 5104 перегляди
росія вночі вперше за довгий час ударила по аеропортах Києва й Борисполя - ЗеленськийPhoto
08:16 • 7880 перегляди
Після тривалого блекауту: МАГАТЕ заявило про перемир'я для ремонту лінії до окупованої ЗАЕСPhoto
07:33 • 10440 перегляди
У кремлі не чекають прориву від нових переговорів зі США - Bloomberg
07:18 • 10395 перегляди
Українці дедалі частіше залишають Польщу та переїжджають до Чехії
05:59 • 11772 перегляди
росія атакувала Україну балістикою та 167 дронами - скільки збили і де є влучанняPhotoVideo
04:26 • 15659 перегляди
росіяни вдарили по Кам'янському – 4 людини загинули, ще 5 постраждали
5 вересня, 02:57 • 17501 перегляди
фсб заявила про підготовку замаху на митрополита Тихона нібито за завданням українських спецслужб
5 вересня, 01:54 • 16462 перегляди
Буданов заявив, що регулярно спілкувався з пригожиним майже до заколоту "Вагнера"
5 вересня, 01:16 • 15464 перегляди
Бессент спрогнозував обвал цін на нафту до $40 після завершення війни з Іраном
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+25°
4м/с
53%
743мм
Популярнi новини
У Болгарії знайшли скелет чоловіка, який 1600 років тому міг сховатися від нападу у величезному глечику5 вересня, 02:05 • 5308 перегляди
Не рикошет: експерти вважають, що по весіллю в Ірані навели американський боєприпас – Reuters5 вересня, 02:18 • 7262 перегляди
Приватний апарат наблизився до приреченого телескопа NASA, але врятувати його вже не зміг5 вересня, 02:40 • 6890 перегляди
Суд зобов'язав адміністрацію Трампа розкрити творців таємного фонду на $1,8 млрд5 вересня, 03:48 • 4022 перегляди
Що святкують 5 вересня в Україні та світі 5 вересня, 04:00 • 6126 перегляди
Публікації
Як війна змінила українське кіно - головні висновки Одеського міжнародного кінофестивалю 2026Photo4 вересня, 14:28 • 44840 перегляди
Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг
Ексклюзив
4 вересня, 12:00 • 54612 перегляди
БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист
Ексклюзив
4 вересня, 11:35 • 47783 перегляди
Крим під ударами: яким був курортний сезон 2026 для росіянPhotoVideo
Ексклюзив
4 вересня, 11:01 • 42848 перегляди
Топ-5 рецептів для консервації огірків на зиму, які вийдуть з першого разуPhoto4 вересня, 10:21 • 51273 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джон Реткліфф (політик)
Масуд Пезешкіян
Денис Штілерман
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Німеччина
Бориспіль
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 17215 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 16447 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 28936 перегляди
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 48451 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 44790 перегляди
Актуальне
The Washington Post
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Гриби

"Загроз дипломатії немає": Зеленський анонсував корегування операції щодо російського повітряного простору наступного тижня

Київ • УНН

 • 2946 перегляди

Після російських ударів по Україні Зеленський заявив про корегування операції у повітряному просторі рф. Він запевнив, що дипломатії це не загрожує.

"Загроз дипломатії немає": Зеленський анонсував корегування операції щодо російського повітряного простору наступного тижня

Після ударів рф по аеропортах Києва та Борисполя на тлі обговорення варіанту з можливим прибуттям представників США до України літаком Президент України Володимир Зеленський анонсував коригування операції щодо російського повітряного простору наступного тижня. При цьому Глава держави наголосив: з нашої сторони жодних загроз дипломатії немає і не буде, пише УНН.

Російсько-іранські "шахеди" у відповідь на американську дипломатію. Ми зафіксували цей російський крок і на наступному тижні відповідно скоригуємо нашу операцію щодо російського повітряного простору, який став небезпечним через присутність дронів і ракет у небі. Звісно, з нашої сторони жодних загроз дипломатії немає і не буде

- написав Зеленський у соцмережах.

Що було раніше

Це сталося після того, як напередодні, 4 вересня, Президент запропонував повітряне перемир'я на тлі очікуваних візитів посланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до москви 5 вересня та до Києва 6 вересня. 

Але росія у ніч на 5 вересня продовжила удари по Україні, у тому числі балістикою та реактивними дронами.

У ЗСУ в коментарях ЗМІ, як інформували в урядовому Центрі страткому, зазначали, що припинення вогню не може бути одностороннім чи несиметричним, і завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Вибухи
Евакуація
Санкції
Повітряна тривога
Війна в Україні
Збройні сили України
Бориспіль
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ