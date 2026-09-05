"Загроз дипломатії немає": Зеленський анонсував корегування операції щодо російського повітряного простору наступного тижня

Після ударів рф по аеропортах Києва та Борисполя на тлі обговорення варіанту з можливим прибуттям представників США до України літаком Президент України Володимир Зеленський анонсував коригування операції щодо російського повітряного простору наступного тижня. При цьому Глава держави наголосив: з нашої сторони жодних загроз дипломатії немає і не буде, пише УНН.

Російсько-іранські "шахеди" у відповідь на американську дипломатію. Ми зафіксували цей російський крок і на наступному тижні відповідно скоригуємо нашу операцію щодо російського повітряного простору, який став небезпечним через присутність дронів і ракет у небі. Звісно, з нашої сторони жодних загроз дипломатії немає і не буде - написав Зеленський у соцмережах.

Що було раніше

Це сталося після того, як напередодні, 4 вересня, Президент запропонував повітряне перемир'я на тлі очікуваних візитів посланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до москви 5 вересня та до Києва 6 вересня.

Але росія у ніч на 5 вересня продовжила удари по Україні, у тому числі балістикою та реактивними дронами.

У ЗСУ в коментарях ЗМІ, як інформували в урядовому Центрі страткому, зазначали, що припинення вогню не може бути одностороннім чи несиметричним, і завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі.