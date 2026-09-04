США призвали Украину и Россию приостановить удары во время визитов Виткоффа и Кушнера в Москву и Киев — СМИ

Соединённые Штаты настаивают, чтобы украинцы временно прекратили свои атаки беспилотников на москву и энергетические объекты страны, а россияне — ракетные атаки на Киев во время визита спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в столицы рф и Украины, передаёт УНН со ссылкой на NYT.

Детали

Два главных посланника президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, в эти выходные отправляются в москву и Киев, чтобы возобновить переговоры о мирном соглашении, которое положило бы конец четырём с половиной годам войны в Украине, сообщают чиновники, знакомые с дипломатическими усилиями.

Ожидается, что Уиткофф, специальный посланник американского лидера, и Кушнер, его зять и частый ключевой переговорщик, встретятся с президентом россии владимиром путиным в субботу. Затем они впервые отправятся в Киев, чтобы встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам чиновников, переговоры о поездке продолжаются уже несколько недель, причём Соединённые Штаты настаивают на том, чтобы украинцы временно прекратили свои атаки беспилотников на москву и энергетические объекты страны, пока оба мужчины находятся в россии, а россияне аналогичным образом прекратили свои ракетные атаки на Киев. Чиновники говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить поездку, которая официально не была объявлена.

Издание отмечает, что непонятно, предлагают ли американцы обоим президентам новые предложения или подталкивают их к сокращению разрыва в оставшихся вопросах, в частности относительно того, кто в конечном итоге будет контролировать Донбасс, украинскую территорию, частично оккупированную россией.

Хотя Уиткофф и Кушнер несколько раз ездили в москву, они не были в Киеве, несмотря на многочисленные официальные приглашения. Две недели назад директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил москву, где пробыл всего несколько часов, чтобы встретиться со своим российским коллегой. Уиткофф виделся с путиным более полудюжины раз.

Встреча состоялась в опасный момент конфликта. На протяжении большей части года атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы и другие энергетические цели оказывали разрушительное воздействие, вынуждая россиян часами стоять в очереди, чтобы получить бензин, если им вообще удаётся его найти. Но у украинцев закончились ракеты-перехватчики, чтобы остановить российские ракеты, обрушивающиеся на Украину, оставив Киев и некоторые другие города почти беззащитными.

Президент Трамп стремился вернуть россию к совместному делу: он и министр финансов Скотт Бессент пригласили россию принять участие во встрече министров финансов Группы двадцати на прошлой неделе в Северной Каролине, несмотря на возражения европейских союзников. россию исключили из многих дипломатических встреч после вторжения в Украину в 2022 году.

Бессент обсудил "мирный план" Трампа с министром финансов рф — СМИ

Напомним

Зеленский заявил, что спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в субботу посетят москву, а Украина гарантирует "нормальное функционирование российского воздушного пространства", а в воскресенье их ожидают в Киеве.

Контекст

Ещё в июле сообщалось, что специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер договорились впервые посетить Киев в рамках мирных усилий по прекращению войны.

В конце августа отмечалось, что визит Уиткоффа и Кушнера в Украину на фоне усиления ракетных и дроновых атак рф на Киев отложили, но не отменили.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября подтвердил, что в ближайшие дни может состояться визит спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, но сначала они посетят москву.

Глава МИД Украины Андрей Сибига 3 сентября анонсировал "новую динамику" в мирных усилиях по завершению войны рф против Украины, с возвращением активной политико-дипломатической фазы, но отметил, что достичь этого без участия американской стороны нереалистично.

4 сентября источник росСМИ сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Россию и Украину в субботу и воскресенье, 5 и 6 сентября.