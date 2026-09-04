Віткофф і Кушнер у неділю відвідають Київ - Зеленський

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають москву і в неділю відвідають Київ. Про це заявив Президент Володимир Зеленський і додав, що Україна забезпечить нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути, передає УНН.

Сьогодні вже чітко визначено, що американські представники будуть найближчими днями в Україні та будуть в росії. Деталі є від команди Президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають москву і в неділю відвідають Київ. Ми готуємося до цього візиту - заявив Зеленський.

За його словами, була нарада з нашою широкою дипломатичною командою – саме з тими, хто працює з Америкою.

Так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємося саме про них, а не про росію. З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов’язані із цим американським візитом - додав Глава держави.

Зеленський наголосив, що "наша мета – максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення".

Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда і що їм скажуть на це у москві - резюмував Зеленський.

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Контекст

Ще у липні повідомлялося, що спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер домовилися вперше відвідати Київ у межах мирних зусиль для припинення війни.

Наприкінці серпня зазначали, що візит Віткоффа та Кушнера до України, на тлі посилення ракетних і дронових атак рф на Київ, відклали, але не скасували.

Президент України Володимир Зеленський 3 вересня підтвердив, що у найближчі дні може відбутись візит спецпредставників президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва, але спершу вони відвідають москву.

Голова МЗС України Андрій Сибіга 3 вересня анонсував "нову динаміку" у мирних зусиллях задля закінчення війни рф проти України, з поверненням активної політико-дипломатичної фази, але зауважив, що досягти цього без участі американської сторони нереалістично.

4 вересня джерело росЗМІ повідомило, що американські перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають росію та Україну в суботу та неділю, 5 та 6 вересня.