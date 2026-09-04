Виткофф и Кушнер в воскресенье посетят Киев — Зеленский

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят москву, а в воскресенье — Киев. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский и добавил, что Украина обеспечит нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы переговорщики могли безопасно прибыть, передает УНН.

Сегодня уже четко определено, что американские представители будут в ближайшие дни в Украине и будут в россии. Детали поступили от команды Президента Америки. Мы обсудили сегодня, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят москву, а в воскресенье — Киев. Мы готовимся к этому визиту - заявил Зеленский.

По его словам, состоялось совещание с нашей широкой дипломатической командой — именно с теми, кто работает с Америкой.

Так же, как это было во время предыдущих дипломатических визитов американской стороны, мы обеспечим нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы переговорщики могли безопасно прибыть. Мы заботимся именно о них, а не о россии. С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну а россия должна зеркально обеспечить тишину без своих воздушных ударов на тот период, который необходим для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом - добавил Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что "наша цель — максимально конструктивный, содержательный визит и переговоры с американской стороной. Нужно искать реальные варианты, как направить эту войну к завершению".

Посмотрим, какие предложения есть у Стива, у Джареда и что им на это скажут в Москве - резюмировал Зеленский.

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Контекст

Еще в июле сообщалось, что специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер договорились впервые посетить Киев в рамках мирных усилий по прекращению войны.

В конце августа отмечали, что визит Уиткоффа и Кушнера в Украину на фоне усиления ракетных и дроновых атак рф на Киев отложили, но не отменили.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября подтвердил, что в ближайшие дни может состояться визит спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, но сначала они посетят Москву.

Глава МИД Украины Андрей Сибига 3 сентября анонсировал "новую динамику" в мирных усилиях по завершению войны рф против Украины, с возвращением активной политико-дипломатической фазы, но отметил, что достичь этого без участия американской стороны нереалистично.

4 сентября источник росСМИ сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят россию и Украину в субботу и воскресенье, 5 и 6 сентября.