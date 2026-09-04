$44.730.1251.940.29
ukenru
16:48 • 2970 просмотра
Виткофф и Кушнер в воскресенье посетят Киев — Зеленский
13:16 • 20580 просмотра
Российский дрон попал в здание СБУ в центре Киева, он был направлен в кабинет руководителя — Зеленский
12:35 • 22379 просмотра
Буданов не ожидает условий для прекращения огня до весны, но анонсировал переговоры при посредничестве США - NYT
Эксклюзив
12:14 • 20256 просмотра
Украина и Польша рассматривают возможность проведения одного из следующих чемпионатов мира — что говорят в МинспортаPhoto
Эксклюзив
12:00 • 29380 просмотра
Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб
Эксклюзив
11:35 • 30696 просмотра
БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист
Эксклюзив
4 сентября, 11:01 • 26767 просмотра
Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиянPhotoVideo
4 сентября, 09:47 • 16792 просмотра
"Уиткофф испугался": первая поездка посланников Трампа в Киев под вопросом, обсуждения продолжаются - СМИ
4 сентября, 06:45 • 23986 просмотра
2000 гривен с сегодняшнего дня в обращении - каковы особенности и вырастет ли инфляцияPhotoVideo
4 сентября, 04:30 • 31890 просмотра
Россия атаковала Одессу, Запорожье и Кропивницкий — есть погибший и пострадавшиеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2.5м/с
49%
745мм
Популярные новости
Германия может передавать Украине координаты целей в россии - Der Spiegel4 сентября, 07:18 • 11416 просмотра
Посланцев Трампа сначала ожидают в москве, а затем в Киеве - раскрыты даты4 сентября, 09:11 • 28089 просмотра
Шесть фильмов, которые выйдут в украинский прокат в сентябре 2026 годаVideo4 сентября, 10:00 • 31230 просмотра
Топ-5 рецептов консервации огурцов на зиму, которые получатся с первого разаPhoto4 сентября, 10:21 • 30475 просмотра
Как война изменила украинское кино - главные выводы Одесского международного кинофестиваля 2026Photo14:28 • 15660 просмотра
публикации
Как война изменила украинское кино - главные выводы Одесского международного кинофестиваля 2026Photo14:28 • 15664 просмотра
Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб
Эксклюзив
12:00 • 29359 просмотра
БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист
Эксклюзив
11:35 • 30686 просмотра
Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиянPhotoVideo
Эксклюзив
4 сентября, 11:01 • 26756 просмотра
Топ-5 рецептов консервации огурцов на зиму, которые получатся с первого разаPhoto4 сентября, 10:21 • 30480 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Андрей Сибига
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Крым
Донецк
Реклама
УНН Lite
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo16:24 • 3704 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 38701 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 35511 просмотра
Дженнифер Лоуренс призналась, какую необычную пластическую операцию очень хочет сделать, но не решается3 сентября, 22:05 • 34889 просмотра
Вокруг "Джентльменов" ходят слухи о кастинге Меган Маркл - что говорят звёзды сериалаVideo3 сентября, 07:08 • 52967 просмотра
Актуальное
Фильм
Отопление
Instagram
Сериал
Нефть марки Brent

Виткофф и Кушнер в воскресенье посетят Киев — Зеленский

Киев • УНН

 • 3064 просмотра

Зеленский заявил, что спецпредставители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в субботу посетят москву, а Украина гарантирует "нормальное функционирование российского воздушного пространства", а в воскресенье их ждут в Киеве.

Виткофф и Кушнер в воскресенье посетят Киев — Зеленский

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят москву, а в воскресенье — Киев. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский и добавил, что Украина обеспечит нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы переговорщики могли безопасно прибыть, передает УНН.

Сегодня уже четко определено, что американские представители будут в ближайшие дни в Украине и будут в россии. Детали поступили от команды Президента Америки. Мы обсудили сегодня, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят москву, а в воскресенье — Киев. Мы готовимся к этому визиту 

- заявил Зеленский.

По его словам, состоялось совещание с нашей широкой дипломатической командой — именно с теми, кто работает с Америкой.

Так же, как это было во время предыдущих дипломатических визитов американской стороны, мы обеспечим нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы переговорщики могли безопасно прибыть. Мы заботимся именно о них, а не о россии. С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну а россия должна зеркально обеспечить тишину без своих воздушных ударов на тот период, который необходим для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом 

- добавил Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что "наша цель — максимально конструктивный, содержательный визит и переговоры с американской стороной. Нужно искать реальные варианты, как направить эту войну к завершению".

Посмотрим, какие предложения есть у Стива, у Джареда и что им на это скажут в Москве 

- резюмировал Зеленский.

"Уиткофф испугался": первая поездка посланников Трампа в Киев под вопросом, обсуждения продолжаются - СМИ04.09.26, 12:47 • 16793 просмотра

Контекст

Еще в июле сообщалось, что специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер договорились впервые посетить Киев в рамках мирных усилий по прекращению войны.

В конце августа отмечали, что визит Уиткоффа и Кушнера в Украину на фоне усиления ракетных и дроновых атак рф на Киев отложили, но не отменили.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября подтвердил, что в ближайшие дни может состояться визит спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, но сначала они посетят Москву.

Глава МИД Украины Андрей Сибига 3 сентября анонсировал "новую динамику" в мирных усилиях по завершению войны рф против Украины, с возвращением активной политико-дипломатической фазы, но отметил, что достичь этого без участия американской стороны нереалистично. 

4 сентября источник росСМИ сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят россию и Украину в субботу и воскресенье, 5 и 6 сентября.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Стив Уиткофф
Владимир Зеленский
Украина
Киев