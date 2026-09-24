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ЕС ввёл санкции против бывшей руководительницы RT France

Киев • УНН

 • 1838 просмотра

ЕС ввёл санкции против Ксении Фёдоровой за манипулирование информацией и вмешательство в дела других стран. Её обвинили в распространении пророссийских нарративов.

ЕС ввёл санкции против бывшей руководительницы RT France
Ксения Фёдорова

В четвер страны ЕС согласились ввести санкции против Ксении Фёдоровой — бывшей руководительницы французского подразделения российского вещателя Russia Today (RT), передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Как заявили в Европейском союзе, санкции против Фёдоровой введены из-за её участия в манипулировании информацией и вмешательстве в дела других стран.

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В сообщении отмечается, что Фёдорова "участвовала в реализации и распространении редакционной политики RT France, в частности пророссийских нарративов в контексте агрессивной войны россии против Украины".

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Антонина Туманова

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