ЕС ввёл санкции против бывшей руководительницы RT France
Киев • УНН
ЕС ввёл санкции против Ксении Фёдоровой за манипулирование информацией и вмешательство в дела других стран. Её обвинили в распространении пророссийских нарративов.
В четвер страны ЕС согласились ввести санкции против Ксении Фёдоровой — бывшей руководительницы французского подразделения российского вещателя Russia Today (RT), передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
Как заявили в Европейском союзе, санкции против Фёдоровой введены из-за её участия в манипулировании информацией и вмешательстве в дела других стран.
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В сообщении отмечается, что Фёдорова "участвовала в реализации и распространении редакционной политики RT France, в частности пророссийских нарративов в контексте агрессивной войны россии против Украины".
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