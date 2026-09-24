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О них «все знают»: у Зеленского озвучили предложение по санкциям ЕС вместо Фридмана и Усманова

Киев • УНН

 • 1922 просмотра

Владислав Власюк заявил, что санкции против Лисина и Потанина могут восстановить доверие после исключения Усманова и Фридмана. Их компании важны для экономики РФ.

О них «все знают»: у Зеленского озвучили предложение по санкциям ЕС вместо Фридмана и Усманова

ЕС создал опасный прецедент, отменив санкции против известных российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, но может вернуть доверие, введя санкции против двух других миллиардеров, которые до сих пор не были внесены в список. Такой комментарий, распространённый 24 сентября, Уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк дал Politico, пишет УНН.

Детали

"Владимир Лисин и Владимир Потанин контролируют крупные компании в сталелитейной и никелевой промышленности, которые выгодны для военной экономики россии. Их включение в следующую серию индивидуальных санкций фактически отрежет их предприятия — НЛМК и Норникель — от торговли в ЕС", — цитирует Власюка издание.

"Все знают об этих ребятах, но избегают каких-либо действий против них, — сказал Власюк. — Но теперь, возможно, есть рычаги, чтобы продвинуть это вперёд".

Размер бизнеса, принадлежащего Лисину и Потанину, и их значительное присутствие в Европе до сих пор не позволяли включить их в санкционный список, отмечает издание. "НЛМК Лисина управляет сталеперерабатывающими мощностями в бельгийском регионе Валлония, что вынудило бельгийское правительство выступить против его включения в список. Компания также имеет производственные площадки в Страсбурге (Франция), Вероне (Италия) и Фредериксверке (Дания). Что касается Потанина, то постоянная зависимость Европы от российского никеля и палладия, особенно в автомобильной промышленности, не позволила включить его в список, что дало миллиардеру возможность расширить свою империю во время войны россии против Украины", — говорится в публикации.

Власюк, как указывается, связал дела Лисина и Потанина с продолжающимися дебатами о том, следует ли вводить санкции против Aughinish Alumina, ирландского экспортёра, поставляющего продукцию в россию. "Это всегда одна и та же история. Можно иметь 20 стран, для которых [санкции] являются очевидным решением, и одну, которая выступает против, — сказал он. — Этот экспорт глинозёма действительно должен быть запрещён. Для нас это очевидно, и у нас есть много идей относительно того, что делать дальше".

Представитель Лисина написал в Playbook: "Эта информационная кампания является недобросовестной конкуренцией, в рамках которой повестка, связанная с санкциями, используется как способ давления с целью устранения конкурента с рынка и нанесения дальнейшего существенного ущерба европейской экономике. Широко известно и давно признано, что ни господин Лисин, ни НЛМК не сотрудничают с предприятиями российского военно-промышленного комплекса. НЛМК производит исключительно гражданскую продукцию". Представители Потанина не сразу ответили на запрос о комментарии.

Зеленский назвал ошибкой решение ЕС исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка 24.09.26, 12:10 • 3028 просмотров

Юлия Шрамко

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