ЄС запровадив санкції проти колишньої керівниці RT France
Київ • УНН
ЄС санкціонував Ксенію Федорову за маніпулювання інформацією та втручання у справи інших країн. Її звинуватили в поширенні проросійських наративів.
У четвер країни ЄС погодилися запровадити санкції проти Ксенії Федорової — колишньої керівниці французького підрозділу російського мовника Russia Today (RT), передає УНН із посиланням на Reuters.
Як заявили в Європейському Союзі, санкції проти Федорової запроваджено через її участь у маніпулюванні інформацією та втручанні у справи інших країн.
ЄС продовжив санкції проти рф, але виключив зі списку олігархів Усманова й Фрідмана - ЗМІ22.09.26, 17:58 • 26019 переглядiв
У повідомленні зазначено, що Федорова "брала участь у реалізації та поширенні редакційної політики RT France, зокрема проросійських наративів у контексті агресивної війни росії проти України".
Про них "усі знають": у Зеленського озвучили пропозицію санкцій ЄС замість Фрідмана і Усманова24.09.26, 14:49 • 3092 перегляди