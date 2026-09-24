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ЄС запровадив санкції проти колишньої керівниці RT France

Київ • УНН

 • 1398 перегляди

ЄС санкціонував Ксенію Федорову за маніпулювання інформацією та втручання у справи інших країн. Її звинуватили в поширенні проросійських наративів.

ЄС запровадив санкції проти колишньої керівниці RT France
Ксенія Федорова

У четвер країни ЄС погодилися запровадити санкції проти Ксенії Федорової — колишньої керівниці французького підрозділу російського мовника Russia Today (RT), передає УНН із посиланням на Reuters.

Як заявили в Європейському Союзі, санкції проти Федорової запроваджено через її участь у маніпулюванні інформацією та втручанні у справи інших країн.

ЄС продовжив санкції проти рф, але виключив зі списку олігархів Усманова й Фрідмана - ЗМІ22.09.26, 17:58 • 26019 переглядiв

У повідомленні зазначено, що Федорова "брала участь у реалізації та поширенні редакційної політики RT France, зокрема проросійських наративів у контексті агресивної війни росії проти України".

Про них "усі знають": у Зеленського озвучили пропозицію санкцій ЄС замість Фрідмана і Усманова24.09.26, 14:49 • 3092 перегляди

Антоніна Туманова

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