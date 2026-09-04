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Посланців Трампа спочатку очікують у москві, а потім у Києві - розкрили дати

Київ • УНН

 • 462 перегляди

Посланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито планують спочатку прибути до москви, а потім до Києва. Візит очікують 5–6 вересня.

Посланців Трампа спочатку очікують у москві, а потім у Києві - розкрили дати

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають спочатку нібито москву, а потім Київ найближчими вихідними, повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Розраховують прибути до москви, потім до Києва, це 5-6 вересня", - сказало джерело росЗМІ.

Контекст

Ще у липні повідомлялося, що спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер домовилися вперше відвідати Київ у межах мирних зусиль для припинення війни.

Наприкінці серпня зазначали, що візит Віткоффа та Кушнера до України, на тлі посилення ракетних і дронових атак рф на Київ, відклали, але не скасували.

Президент України Володимир Зеленський 3 вересня підтвердив, що у найближчі дні може відбутись візит спецпредставників президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва, але спершу вони відвідають москву.

Голова МЗС України Андрій Сибіга 3 вересня анонсував "нову динаміку" у мирних зусиллях задля закінчення війни рф проти України, з поверненням активної політико-дипломатичної фази, але зауважив, що досягти цього без участі американської сторони нереалістично. 

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Дональд Трамп
Київ