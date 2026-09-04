Посланцев Трампа сначала ожидают в москве, а затем в Киеве - раскрыты даты
Киев • УНН
Посланцы Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы планируют сначала прибыть в москву, а затем в Киев. Визит ожидают 5–6 сентября.
Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сначала якобы посетят москву, а затем Киев в ближайшие выходные, сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
"Рассчитывают прибыть в москву, затем в Киев, это 5–6 сентября", — сообщил источник росСМИ.
Контекст
Еще в июле сообщалось, что специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер договорились впервые посетить Киев в рамках мирных усилий по прекращению войны.
В конце августа сообщали, что визит Уиткоффа и Кушнера в Украину на фоне усиления ракетных и дроновых атак рф на Киев отложили, но не отменили.
Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября подтвердил, что в ближайшие дни может состояться визит спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, но сначала они посетят москву.
Глава МИД Украины Андрей Сибига 3 сентября анонсировал "новую динамику" в мирных усилиях ради завершения войны рф против Украины, с возвращением активной политико-дипломатической фазы, однако отметил, что достичь этого без участия американской стороны нереалистично.