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Посланцев Трампа сначала ожидают в москве, а затем в Киеве - раскрыты даты

Киев • УНН

 • 2804 просмотра

Посланцы Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы планируют сначала прибыть в москву, а затем в Киев. Визит ожидают 5–6 сентября.

Посланцев Трампа сначала ожидают в москве, а затем в Киеве - раскрыты даты

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сначала якобы посетят москву, а затем Киев в ближайшие выходные, сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Рассчитывают прибыть в москву, затем в Киев, это 5–6 сентября", — сообщил источник росСМИ.

Контекст

Еще в июле сообщалось, что специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер договорились впервые посетить Киев в рамках мирных усилий по прекращению войны.

В конце августа сообщали, что визит Уиткоффа и Кушнера в Украину на фоне усиления ракетных и дроновых атак рф на Киев отложили, но не отменили.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября подтвердил, что в ближайшие дни может состояться визит спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, но сначала они посетят москву.

Глава МИД Украины Андрей Сибига 3 сентября анонсировал "новую динамику" в мирных усилиях ради завершения войны рф против Украины, с возвращением активной политико-дипломатической фазы, однако отметил, что достичь этого без участия американской стороны нереалистично. 

Юлия Шрамко

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