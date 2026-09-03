Сибіга анонсував "нову динаміку" у мирних зусиллях, прогрес без США назвав "нереалістичним"

У мирних зусиллях задля закінчення війни рф проти України зараз очікується нова динаміка, з поверненням активної політико-дипломатичної фази, і досягти цього без участі американської сторони нереалістично. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції 3 вересня, пише УНН.

Чи будуть нові переговори

"Нещодавно Президент Зеленський мав розмову з американською переговорною групою, (…) підтримується регулярний контакт, і цей діалог не переривався. Я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами. Я вважаю, що відновлення... В України не було канікул і пауз, ми боремося за свою землю, ми боремося за справедливий мир. А зараз, я вважаю, ми будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях, з поверненням цієї активної фази політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. Тому слідкуйте за новинами", - сказав Сибіга.

Яка роль США

"Дипломатія має відігравати все більш активну роль у мирних зусиллях, у закінченні російської агресії і нереалістично цього досягти без участі американської сторони", - наголосив голова МЗС України.

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