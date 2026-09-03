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Сибига анонсировал "новую динамику" в мирных усилиях, прогресс без США назвал "нереалистичным"

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Андрей Сибига заявил о возвращении активной политико-дипломатической фазы для завершения войны. Он считает участие США для этого необходимым.

Сибига анонсировал "новую динамику" в мирных усилиях, прогресс без США назвал "нереалистичным"

В мирных усилиях по завершению войны рф против Украины сейчас ожидается новая динамика, с возвращением активной политико-дипломатической фазы, и достичь этого без участия американской стороны нереалистично. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции 3 сентября, пишет УНН.

Будут ли новые переговоры

"Недавно Президент Зеленский провёл разговор с американской переговорной группой, (…) поддерживается регулярный контакт, и этот диалог не прерывался. Я рекомендую вам сейчас следить за новостями. Я считаю, что возобновление... У Украины не было каникул и пауз, мы боремся за свою землю, мы боремся за справедливый мир. А сейчас, я считаю, мы будем иметь новую динамику в мирных усилиях, с возвращением этой активной фазы политико-дипломатической фазы во многих столицах мира. Поэтому следите за новостями", — сказал Сибига.

Какова роль США

"Дипломатия должна играть всё более активную роль в мирных усилиях, в прекращении российской агрессии, и нереалистично достичь этого без участия американской стороны", — подчеркнул глава МИД Украины.

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Юлия Шрамко

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