Слабке місце України - антибалістичні спроможності, але ми посилимось - Зеленський
Київ • УНН
Президент заявив, що слабке місце України - антибалістична оборона. Київ розраховує на Patriot від США, Норвегії та Канади і розробку власної системи.
Для України питання ППО дуже актуальне, незважаючи на те, що в Києві нині повітряна тиша. Про це під час спілкування зі ЗМІ після зустрічі з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером сказав Президент Володимир Зеленський.
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За його словами, "це не нормальне життя, що ми залежимо виключно від однієї людини, яка розпочала цю війну і продовжує тероризувати нас".
Не може бути так у сучасному світі. Ми посилились на полі бою, і це дає можливість нам бути більш впевненими в будь-якому форматі майбутніх дискусій з американською та російською сторонами. Треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були. Подивимося, на що погодиться росія
Він підкреслив, що слабке місце України - це антибалістичні спроможності.
"Ми посилимось. У мене будуть зустрічі і в Норвегії, і в Канаді. Ми повинні розробити нашу, українську антибалістичну систему. Окрім цього, американська сторона збільшить на наступний рік обсяги виробництва антибалістичних ракет до систем Patriot, і ми розраховуємо на такі системи щодо захисту нашої держави", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Напередодні міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Головний фокус - підготовка до ефективного засідання у форматі "Рамштайн", ППО та фінансування Сил оборони.
В Україні розглядають залучення бізнесу до виробництва та постачання окремих типів систем ППО03.09.26, 16:54 • 4221 перегляд