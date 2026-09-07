Слабое место Украины — противоракетные возможности, но мы усилимся — Зеленский
Киев • УНН
Президент заявил, что слабое место Украины — противоракетная оборона. Киев рассчитывает на Patriot от США, Норвегии и Канады, а также на разработку собственной системы.
Для Украины вопрос ПВО очень актуален, несмотря на то, что в Киеве сейчас воздушная тревога отсутствует. Об этом во время общения со СМИ после встречи с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером сказал президент Владимир Зеленский.
Детали
По его словам, "это ненормальная жизнь — зависеть исключительно от одного человека, который начал эту войну и продолжает терроризировать нас".
Так не может быть в современном мире. Мы усилились на поле боя, и это дает нам возможность быть более уверенными в любом формате будущих дискуссий с американской и российской сторонами. Нужно сделать все, чтобы трехсторонние встречи состоялись. Посмотрим, на что согласится Россия
Он подчеркнул, что слабое место Украины — это возможности в сфере противоракетной обороны.
"Мы усилимся. У меня будут встречи и в Норвегии, и в Канаде. Мы должны разработать нашу, украинскую противоракетную систему. Кроме этого, американская сторона увеличит на следующий год объемы производства противоракет для систем Patriot, и мы рассчитываем на такие системы для защиты нашего государства", — добавил Зеленский.
Напомним
Накануне министр обороны Украины Евгений Хмара провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Основной фокус — подготовка к эффективному заседанию в формате "Рамштайн", ПВО и финансирование Сил обороны.
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