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В Украине рассматривают привлечение бизнеса к производству и поставкам отдельных типов систем ПВО

Киев • УНН

 • 1010 просмотра

На Ставке определили задачи для бизнеса в производстве систем ПВО. Украина будет наращивать производство дронов-перехватчиков и дешёвых ракет.

В Украине рассматривают привлечение бизнеса к производству и поставкам отдельных типов систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Ставке обсуждался потенциал привлечения бизнеса к производству отдельных типов систем ПВО, передает УНН.

Во время заседания подробно обсудили потенциал привлечения бизнеса к производству, поставкам и настройке отдельных типов систем ПВО. По этому поводу определены конкретные сроки и задачи 

- отметил Зеленский.

По словам главы государства, "комплексная цель – это выход нашей оборонной промышленности и работы с партнерами на такой уровень, который обеспечит Украине достаточное качество и количество именно скоростных дронов-перехватчиков и дешевых ракет, чтобы гарантировать защиту в условиях, когда россияне наращивают производство соответствующих скоростных средств нападения".

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Зеленский также подчеркнул, что украинские разведки располагают четкой информацией о планах врага, а ресурсы Украины направлены на то, чтобы дать четкий ответ на угрозу.

"Будем действовать также и асимметрично. Соответствующие операции утверждены", – подвел итог Президент.

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Антонина Туманова

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