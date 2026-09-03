В Украине рассматривают привлечение бизнеса к производству и поставкам отдельных типов систем ПВО
Киев • УНН
На Ставке определили задачи для бизнеса в производстве систем ПВО. Украина будет наращивать производство дронов-перехватчиков и дешёвых ракет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Ставке обсуждался потенциал привлечения бизнеса к производству отдельных типов систем ПВО, передает УНН.
Во время заседания подробно обсудили потенциал привлечения бизнеса к производству, поставкам и настройке отдельных типов систем ПВО. По этому поводу определены конкретные сроки и задачи
По словам главы государства, "комплексная цель – это выход нашей оборонной промышленности и работы с партнерами на такой уровень, который обеспечит Украине достаточное качество и количество именно скоростных дронов-перехватчиков и дешевых ракет, чтобы гарантировать защиту в условиях, когда россияне наращивают производство соответствующих скоростных средств нападения".
Реактивных вражеских дронов станет больше: The Economist заявляет, что рф смогла вдвое удешевить производство «шахедов»02.09.26, 20:53 • 13122 просмотра
Зеленский также подчеркнул, что украинские разведки располагают четкой информацией о планах врага, а ресурсы Украины направлены на то, чтобы дать четкий ответ на угрозу.
"Будем действовать также и асимметрично. Соответствующие операции утверждены", – подвел итог Президент.
Зеленский хочет ускорить производство перехватчиков для реактивных «шахедов»03.09.26, 16:16 • 1538 просмотров