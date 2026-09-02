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Реактивных вражеских дронов станет больше: The Economist заявляет, что рф смогла вдвое удешевить производство «шахедов»

Киев • УНН

 • 4162 просмотра

Россия нарастила производство дронов со скоростью до 600 км/ч. Их перехват требует более дорогих средств ПВО и авиации.

Реактивных вражеских дронов станет больше: The Economist заявляет, что рф смогла вдвое удешевить производство «шахедов»

Реактивные дроны рф могут стать одним из главных вызовов для украинской ПВО, поскольку противник масштабировал их производство. Кроме того, скорость этих БПЛА примерно втрое превышает скорость обычных "шахедов", поэтому их сложнее перехватывать мобильным огневым группам, а Украине приходится привлекать более дорогие средства противовоздушной обороны, пишет УНН со ссылкой на The Economist.

Детали

По данным издания, обычные ударные беспилотники типа Shahed движутся со скоростью около 200 км/ч, тогда как новые реактивные российские дроны способны развивать скорость примерно до 600 км/ч. Это существенно сокращает время на обнаружение цели и реагирование подразделений ПВО, а также усложняет работу мобильных огневых групп, которые эффективно применяются против более медленных беспилотников.

Кроме того, для перехвата реактивных дронов Украине приходится чаще привлекать авиацию, зенитные ракеты, переносные зенитно-ракетные комплексы и автоматические зенитные установки. Собеседник The Economist в системе украинской противовоздушной обороны отметил, что во время отдельных последних атак доля сбитых реактивных беспилотников могла составлять лишь около 30%.

Но отметим, что этот показатель нельзя считать общим уровнем эффективности украинской ПВО, поскольку результаты перехвата зависят от масштаба и направления атаки, маршрута полета дронов и имеющихся в конкретном районе средств противовоздушной обороны.

Масштабы применения россией беспилотников также продолжают расти. За последние дни августа российские войска запустили по Украине почти 1,5 тысячи БПЛА, значительную часть которых составляли реактивные модели.

The Economist отмечает, что распространение скоростных беспилотников создает для Украины дополнительную проблему накануне зимы: для их уничтожения необходимо расходовать более дефицитные и дорогие средства ПВО, тогда как россия продолжает наращивать масштабы воздушных атак.

Связано это с технологиями, которые рф освоила для масштабирования производства реактивных ударных дронов. Там теперь используют 3D-принтеры для печати деталей  реактивных турбин. Поэтому стоимость одного такого БПЛА снизилась до $70 тысяч.

Также россия ускорила темпы производства баллистических ракет и уже выпускает до 100 ракет в месяц.

Напомним

Киев и Киевская область 2 сентября продолжают находиться под атакой рф, уже седьмые сутки. Противник в основном применяет для ударов реактивные БПЛА.

Александра Василенко

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