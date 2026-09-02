Атака рф триває сьому добу: у Києві змінили роботу метро, в області нові пошкодження складів

$44.520.0351.640.24
ukenru
05:00 • 9614 перегляди
Російські НПЗ один за одним опиняються під атакою ЗСУ. Чи може Україна дістати решту?Photo
04:31 • 11678 перегляди
Буданов: українські дрони й ракети господарюватимуть у небі рф до припинення агресії
1 вересня, 20:41 • 25595 перегляди
Путін наказав збройним силам рф готувати масовані удари по енергетиці України
1 вересня, 20:33 • 23216 перегляди
У Києві після атак ворога 1 вересня постраждали 13 людей, дев’ять у лікарнях
1 вересня, 18:43 • 22520 перегляди
Зеленський розкритикував нардепів за провалені закони, що позбавили Україну понад $4 млрд
1 вересня, 18:02 • 22475 перегляди
Російське небо де-факто буде закриватись - Зеленський попередив авіакомпанії, що "дрони над рф будуть так, що треба зважати"
1 вересня, 17:01 • 32708 перегляди
Що змінилося для українців з 1 вересня: ціни на пальне і газ, зарплати, військові виплати та освіта
1 вересня, 16:05 • 18500 перегляди
Німеччина звинуватила рф у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига і пообіцяла посилити прикордонний контроль для росіян
Ексклюзив
1 вересня, 15:05 • 18780 перегляди
Безперервні атаки рф по Україні - експерт сказав, скільки ворог має на це ресурсу
1 вересня, 14:33 • 21820 перегляди
Анджеліна Джолі відвідала Полтаву, акторку помітили в одному з ресторанівVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2м/с
73%
750мм
Популярнi новини
США цього тижня оголосять нові санкції проти банківського сектору Ірану - Бессент1 вересня, 20:59 • 4888 перегляди
У Вишневому на Київщині внаслідок атаки БпЛА зруйновано два таунхаусиVideo1 вересня, 21:32 • 11567 перегляди
рф прагне забезпечити довготривалий і стабільний мир в Україні та в Європі - путін1 вересня, 22:05 • 5940 перегляди
Іран запустив по Йорданії 13 ракет, більшість перехопила ППО2 вересня, 00:18 • 4120 перегляди
Нічна атака на Одесу: є поранені, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки00:51 • 9402 перегляди
Публікації
Російські НПЗ один за одним опиняються під атакою ЗСУ. Чи може Україна дістати решту?Photo05:00 • 9680 перегляди
Що змінилося для українців з 1 вересня: ціни на пальне і газ, зарплати, військові виплати та освіта1 вересня, 17:01 • 32730 перегляди
Цькування в анонімних Telegram-каналах та стеження, або як легко знецінити роботу лікаря Photo1 вересня, 13:43 • 28616 перегляди
БЕБ декларує відмову від каральних методів, але 29% правоохоронних скарг бізнесу досі стосуються Бюро
Ексклюзив
1 вересня, 09:05 • 28443 перегляди
День знань — старт нового навчального рокуPhoto1 вересня, 05:00 • 36498 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Сергій Лисак
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Анджеліна Джолі відвідала Полтаву, акторку помітили в одному з ресторанівVideo1 вересня, 14:33 • 21838 перегляди
Новий король Норвегії Гокон склав присягу після смерті батька - як це булоPhotoVideo1 вересня, 14:21 • 19220 перегляди
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 25741 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto1 вересня, 00:07 • 23819 перегляди
Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту31 серпня, 23:07 • 23915 перегляди
Актуальне
The Guardian
Brent
Bild
Техніка
FIFA (серія відеоігор)

Атака рф триває сьому добу: у Києві змінили роботу метро, в області нові пошкодження складів

Київ • УНН

 • 404 перегляди

У Києві через атаку рф обмежили рух червоною лінією метро, а в Голосіївському районі спалахнула пожежа. На Київщині травмовано двох людей.

Атака рф триває сьому добу: у Києві змінили роботу метро, в області нові пошкодження складів

Київ та Київська область 2 вересня продовжують перебувати під атакою рф, уже сьому добу. У Києві змінює роботу метро, у соцмережах пишуть про натовп людей у підземці на тлі російської атаки. За добу в столиці було 10 тривог, у понад 5 годин. В області нові пошкодження складів і постраждалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеву владу.

Київ

Після 7 ранку 2 вересня у Києві оголосили чергову повітряну тривогу через загрозу запущених росією дронів. Це сталося менше ніж через годину після завершення попередньої тривоги. За даними Повітряних сил ЗСУ, ідеться у тому числі про реактивні дрони. Чергова повітряна тривога у Києві завершилася о 9:19.

Зміни в роботі метрополітену

Київський метрополітен вранці 2 вересня змінив роботу на тлі чергової повітряної тривоги.

За даними КМДА, рух поїздів "червоною" лінією здійснюється:

  • у напрямку центру – від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна";
    • у напрямку виїзду з міста – від ст. "Арсенальна" до ст. "Академмістечко".

      Тим часом столичні пабліки повідомляють про "справжній колапс" у метро і великі натовпи людей у підземці на тлі повітряної тривоги.

      У яких районах фіксують наслідки

      Мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки ранкової атаки рф 2 вересня у Голосіївському районі Києва.

      "У Голосіївському районі ліквідовують загоряння на відкритій території, що сталося внаслідок падіння уламків БпЛА", - написав Кличко у соцмережах.

      У Києві після атак ворога 1 вересня постраждали 13 людей, дев’ять у лікарнях01.09.26, 23:33 • 23241 перегляд

      Динаміка повітряних тривог у Києві

      Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко оприлюднив 2 вересня інфографіку щодо динаміки повітряних тривог у Києві.

      "Ефективність збиттів бандеролей понад 80% і буде зростати", - прокоментував Коваленко у соцмережах.

      Народний депутат Ярослав Железняк, який моніторить тривалість повітряних тривог у столиці, зазначив, що з 08:00 1 вересня до 08:00 2 вересня було 10 повітряних тривог у Києві.

      "Загальна тривалість - 5 годин 21 хвилина", - написав Железняк у соцмережах.

      Київська область

      Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко 2 вересня повідомив, що ворог продовжує тероризувати Київщину, уже сьомий день. З його слів, через атаку рф у Київській області знову є постраждалі.

      "Внаслідок ранкової атаки травмовано двох людей. У Бучанському районі чоловік отримав осколкове поранення стегна. У Броварському районі жінка - уламкові поранення руки та плеча. Людям надають необхідну медичну допомогу", - написав Ткаченко у соцмережах.

      У яких районах є руйнування

      За словами Ткаченка, 2 вересня є пошкодження цивільної інфраструктури у трьох районах:

      • у Бучанському районі виникла пожежа складських приміщень, також пошкоджено приватний будинок;
        • у Броварському районі пошкоджено приватний будинок;
          • у Бориспільському районі пошкоджено складську будівлю.

            "Рятувальники працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки", - зазначив він.

            "Повітряна тривога триває. Будь ласка, залишайтеся в укриттях і бережіть себе", - вказав Ткаченко.

            Що відомо про наслідки 1 вересня

            За 1 вересня внаслідок ворожих атак, як зазначив Ткаченко, "постраждали троє людей, серед них - дитина".

            Фіксувалися наслідки російських атак в Київській області 1 вересня у двох районах:

            • у Бучанському районі пошкоджено складське приміщення, три приватні будинки та чотири автомобілі. Травмовано двох людей, серед них — дитина;
              • у Броварському районі пошкоджено приватний будинок. Одна людина травмована.

                "Пожежі на складських приміщеннях локалізовані. На місцях працюють рятувальники та всі відповідні служби. Постраждалим надається необхідна допомога. Продовжуємо працювати та ліквідовувати наслідки ворожих атак", - зазначив Ткаченко.

                Під Києвом ворожий дрон влучив у складські приміщення, видно стовп диму01.09.26, 21:15 • 12547 переглядiв

                У ДСНС України повідомили вранці 2 вересня, що у Київській області ліквідовано загоряння трьох складських приміщень у Бучанському районі.

                "Увечері 1 вересня ворог завдав удару по трьох складських приміщеннях у Бучанському районі Київської області. Внаслідок атаки виникли пожежі та руйнування. Рятувальники оперативно прибули на місце та приступили до гасіння. Завдяки професійним діям вогнеборців загоряння у трьох складських приміщеннях ліквідовано", - повідомили у ДСНС.

                За даними ДСНС, "під час роботи рятувальників ворог підступно завдав ще двох повторних ударів по складських приміщеннях, створюючи додаткову небезпеку для особового складу. Гасіння також ускладнювалося постійними повітряними тривогами". Загиблих та постраждалих немає, вказали у відомстві.

                Юлія Шрамко

                Війна в УкраїніКиївКиївська область
                Вибухи
                Евакуація
                Пожежі
                Повітряна тривога
                Війна в Україні
                Відключення світла
                Київська міська державна адміністрація
                Віталій Кличко
                Київ