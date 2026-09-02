Атака рф триває сьому добу: у Києві змінили роботу метро, в області нові пошкодження складів

Київ та Київська область 2 вересня продовжують перебувати під атакою рф, уже сьому добу. У Києві змінює роботу метро, у соцмережах пишуть про натовп людей у підземці на тлі російської атаки. За добу в столиці було 10 тривог, у понад 5 годин. В області нові пошкодження складів і постраждалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеву владу.

Київ

Після 7 ранку 2 вересня у Києві оголосили чергову повітряну тривогу через загрозу запущених росією дронів. Це сталося менше ніж через годину після завершення попередньої тривоги. За даними Повітряних сил ЗСУ, ідеться у тому числі про реактивні дрони. Чергова повітряна тривога у Києві завершилася о 9:19.

Зміни в роботі метрополітену

Київський метрополітен вранці 2 вересня змінив роботу на тлі чергової повітряної тривоги.

За даними КМДА, рух поїздів "червоною" лінією здійснюється:

у напрямку центру – від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна";

у напрямку виїзду з міста – від ст. "Арсенальна" до ст. "Академмістечко".

Тим часом столичні пабліки повідомляють про "справжній колапс" у метро і великі натовпи людей у підземці на тлі повітряної тривоги.

У яких районах фіксують наслідки

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки ранкової атаки рф 2 вересня у Голосіївському районі Києва.

"У Голосіївському районі ліквідовують загоряння на відкритій території, що сталося внаслідок падіння уламків БпЛА", - написав Кличко у соцмережах.

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Динаміка повітряних тривог у Києві

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко оприлюднив 2 вересня інфографіку щодо динаміки повітряних тривог у Києві.

"Ефективність збиттів бандеролей понад 80% і буде зростати", - прокоментував Коваленко у соцмережах.

Народний депутат Ярослав Железняк, який моніторить тривалість повітряних тривог у столиці, зазначив, що з 08:00 1 вересня до 08:00 2 вересня було 10 повітряних тривог у Києві.

"Загальна тривалість - 5 годин 21 хвилина", - написав Железняк у соцмережах.

Київська область

Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко 2 вересня повідомив, що ворог продовжує тероризувати Київщину, уже сьомий день. З його слів, через атаку рф у Київській області знову є постраждалі.

"Внаслідок ранкової атаки травмовано двох людей. У Бучанському районі чоловік отримав осколкове поранення стегна. У Броварському районі жінка - уламкові поранення руки та плеча. Людям надають необхідну медичну допомогу", - написав Ткаченко у соцмережах.

У яких районах є руйнування

За словами Ткаченка, 2 вересня є пошкодження цивільної інфраструктури у трьох районах:

у Бучанському районі виникла пожежа складських приміщень, також пошкоджено приватний будинок;

у Броварському районі пошкоджено приватний будинок;

у Бориспільському районі пошкоджено складську будівлю.

"Рятувальники працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки", - зазначив він.

"Повітряна тривога триває. Будь ласка, залишайтеся в укриттях і бережіть себе", - вказав Ткаченко.

Що відомо про наслідки 1 вересня

За 1 вересня внаслідок ворожих атак, як зазначив Ткаченко, "постраждали троє людей, серед них - дитина".

Фіксувалися наслідки російських атак в Київській області 1 вересня у двох районах:

у Бучанському районі пошкоджено складське приміщення, три приватні будинки та чотири автомобілі. Травмовано двох людей, серед них — дитина;

у Броварському районі пошкоджено приватний будинок. Одна людина травмована.

"Пожежі на складських приміщеннях локалізовані. На місцях працюють рятувальники та всі відповідні служби. Постраждалим надається необхідна допомога. Продовжуємо працювати та ліквідовувати наслідки ворожих атак", - зазначив Ткаченко.

Під Києвом ворожий дрон влучив у складські приміщення, видно стовп диму

У ДСНС України повідомили вранці 2 вересня, що у Київській області ліквідовано загоряння трьох складських приміщень у Бучанському районі.

"Увечері 1 вересня ворог завдав удару по трьох складських приміщеннях у Бучанському районі Київської області. Внаслідок атаки виникли пожежі та руйнування. Рятувальники оперативно прибули на місце та приступили до гасіння. Завдяки професійним діям вогнеборців загоряння у трьох складських приміщеннях ліквідовано", - повідомили у ДСНС.

За даними ДСНС, "під час роботи рятувальників ворог підступно завдав ще двох повторних ударів по складських приміщеннях, створюючи додаткову небезпеку для особового складу. Гасіння також ускладнювалося постійними повітряними тривогами". Загиблих та постраждалих немає, вказали у відомстві.