У Києві після атак ворога 1 вересня постраждали 13 людей, дев’ять у лікарнях
Київ • УНН
Від початку 1 вересня до медиків Києва звернулися 13 постраждалих, дев’ятьох госпіталізували. У місті зафіксували два займання.
Від початку доби 1 вересня до столичних медиків звернулися 13 постраждалих від атак ворога. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує УНН.
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За його словами, троє з постраждалих - із передмість Києва. 9 людей нині перебувають у медзакладах міста.
Кличко також розповів, що у Святошинському районі сталося загоряння на відкритій території поблизу з приватними житловими будинками.
Також загоряння в Соломʼянському районі в приватному будинку
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