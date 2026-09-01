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Financial Times

У Києві після атак ворога 1 вересня постраждали 13 людей, дев’ять у лікарнях

Київ • УНН

 • 2060 перегляди

Від початку 1 вересня до медиків Києва звернулися 13 постраждалих, дев’ятьох госпіталізували. У місті зафіксували два займання.

У Києві після атак ворога 1 вересня постраждали 13 людей, дев’ять у лікарнях

Від початку доби 1 вересня до столичних медиків звернулися 13 постраждалих від атак ворога. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, троє з постраждалих - із передмість Києва. 9 людей нині перебувають у медзакладах міста.

Кличко також розповів, що у Святошинському районі сталося загоряння на відкритій території поблизу з приватними житловими будинками.

Також загоряння в Соломʼянському районі в приватному будинку

- констатував мер Києва.

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Вадим Хлюдзинський

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