В Киеве после атак врага 1 сентября пострадали 13 человек, девять — в больницах

С начала суток 1 сентября к столичным медикам обратились 13 пострадавших в результате атак врага. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

По его словам, трое из пострадавших — из пригородов Киева. 9 человек сейчас находятся в медучреждениях города.

Кличко также рассказал, что в Святошинском районе произошло возгорание на открытой территории рядом с частными жилыми домами.

Также возгорание в Соломенском районе в частном доме — констатировал мэр Киева.

Напомним

В Киеве на Подоле произошел пожар в 16-этажном доме из-за российского дрона, известно о 3 пострадавших.

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