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Financial Times

В Киеве после атак врага 1 сентября пострадали 13 человек, девять — в больницах

Киев • УНН

 • 638 просмотра

С начала 1 сентября к медикам Киева обратились 13 пострадавших, девять госпитализировали. В городе зафиксировали два возгорания.

В Киеве после атак врага 1 сентября пострадали 13 человек, девять — в больницах

С начала суток 1 сентября к столичным медикам обратились 13 пострадавших в результате атак врага. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

По его словам, трое из пострадавших — из пригородов Киева. 9 человек сейчас находятся в медучреждениях города.

Кличко также рассказал, что в Святошинском районе произошло возгорание на открытой территории рядом с частными жилыми домами.

Также возгорание в Соломенском районе в частном доме

— констатировал мэр Киева.

Напомним

В Киеве на Подоле произошел пожар в 16-этажном доме из-за российского дрона, известно о 3 пострадавших.

Как выглядит многоэтажка в Киеве после удара БПЛА рф 1 сентября - фоторепортаж01.09.26, 13:17 • 12559 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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