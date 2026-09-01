В Киеве после атак врага 1 сентября пострадали 13 человек, девять — в больницах
Киев • УНН
С начала 1 сентября к медикам Киева обратились 13 пострадавших, девять госпитализировали. В городе зафиксировали два возгорания.
С начала суток 1 сентября к столичным медикам обратились 13 пострадавших в результате атак врага. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
По его словам, трое из пострадавших — из пригородов Киева. 9 человек сейчас находятся в медучреждениях города.
Кличко также рассказал, что в Святошинском районе произошло возгорание на открытой территории рядом с частными жилыми домами.
Также возгорание в Соломенском районе в частном доме
Напомним
В Киеве на Подоле произошел пожар в 16-этажном доме из-за российского дрона, известно о 3 пострадавших.
Как выглядит многоэтажка в Киеве после удара БПЛА рф 1 сентября - фоторепортаж01.09.26, 13:17 • 12559 просмотров