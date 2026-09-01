Как выглядит многоэтажка в Киеве после удара БПЛА рф 1 сентября - фоторепортаж

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Во вторник, 1 сентября, российский БПЛА попал в дом на уровне 14–15 этажей, расположенный в Подольском районе Киева. Об этом сообщает фотокорреспондент УНН с места событий.

Детали

Из-за вражеского удара возник пожар, но спасателям удалось локализовать огонь. В одном из подъездов взрывная волна выбила окна. Трое пострадавших оказались в больнице.

В то же время появились фото последствий вражеского удара.

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Дополнительно

россия нарастила количество реактивных дронов для атак на Украину, в том числе на столичный регион, применив таких в июле в пять раз больше, чем в июне, и, по оценкам, в августе тенденция продолжилась, отмечал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По прогнозам руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова, "шахедный" террор Киева российская армия планирует продолжать как минимум до парламентских выборов в рф, то есть до 18–20 сентября. Это, по его мнению, позволяет российским властям показывать своим избирателям "впечатляющую картинку победы, которой они не ощущают на поле боя".

Напомним

российская атака в ночь на 1 сентября унесла жизни 8 человек в Киеве. Еще 5 человек пострадали, в частности трое детей.