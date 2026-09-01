Як виглядає багатоповерхівка в Києві після удару БПЛА рф 1 вересня - фоторепортаж

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

У вівторок, 1 вересня, російський БПЛА влучив у будинок на рівні 14–15 поверхів, що розташований в Подільському районі Києва. Про це повідомляє фотокореспондент УНН з місця подій.

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Через ворожий удар виникла пожежа, але рятувальники змогли локалізувати вогонь. В одному з під’їздів вибухова хвиля вибила вікна. Троє постраждалих опинились у лікарні.

Водночас з’явились фото наслідків ворожого удару.

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

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росія наростила кількість реактивних дронів для атак на Україну, у тому числі на столичний регіон, застосувавши таких у липні у п'ять разів більше, ніж у червні, і, за оцінками, у серпні тенденція продовжилася, зазначав речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

За прогнозами керівника Офісу Президента Кирила Буданова, "шахедний" терор Києва російська армія планує продовжувати як мінімум до парламентських виборів в рф, тобто до 18-20 вересня. Це, на його думку, дозволяє російській владі показувати своїм виборцям "вражаючу картинку перемоги, якої вони не відчувають на полі бою".

Нагадаємо

російська атака в ніч на 1 вересня забрала життя 8 людей у Києві. Ще 5 людей постраждали, зокрема троє дітей.