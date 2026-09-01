Нічна атака на Київ забрала життя 8 людей, серед 5 постраждалих – 3 дітей

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 1 вересня загинули 8 людей, ще 5 постраждали, серед них 3 дітей. Під удар потрапили житлова забудова та цивільна інфраструктура столиці, повідомляє ДСНС України, пише УНН.

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Найбільше жертв зафіксували у Дарницькому районі. Внаслідок влучань пожежі виникли на 2 локаціях – загинули 7 людей, ще 1 людина у важкому стані перебуває в лікарні. Рятувальники ліквідували пожежі.

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За іншою адресою у Дарницькому районі вибухова хвиля травмувала 2 людей, серед яких 1 дитина.

Руйнування зафіксували у кількох районах столиці

У Голосіївському районі російський удар припав на нежитлову будівлю. Пожежу площею 40 кв. м ліквідували, однак 1 людина загинула.

У Солом'янському районі БпЛА влучив у житловий будинок, що спричинило часткове руйнування. Рятувальники врятували чоловіка та деблокували з-під завалів жінку. Обох передали медикам швидкої допомоги.

Загалом, за даними ДСНС, внаслідок нічної атаки на столицю загинули 8 людей, ще 5 постраждали, зокрема 3 дітей.

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