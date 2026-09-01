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рф масовано атакувала Київщину ракетами та дронами – 3 людини загинули, серед постраждалих дитина - ОВА

Київ • УНН

 • 1260 перегляди

росія атакувала Київщину ракетами й дронами. У Києві загинули 3 людини, щонайменше дев’ять постраждали, серед них дитина.

рф масовано атакувала Київщину ракетами та дронами – 3 людини загинули, серед постраждалих дитина - ОВА

російські війська вночі масовано атакували Київську область ракетами та ударними безпілотниками, пошкодивши житловий будинок і підприємство у Борисполі. Внаслідок удару 3 людини загинули, ще щонайменше 9 постраждали, серед них дитина, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, пише УНН.

Деталі

За його словами, у Борисполі пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. На парковці поруч із ним загорілися автомобілі, однак рятувальники вже ліквідували пожежу.

Із пошкодженої багатоповерхівки евакуювали 48 людей. Відомо про 8 постраждалих, серед яких дитина. Усім надають необхідну медичну допомогу.

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Також унаслідок російської атаки пошкоджено підприємство у Борисполі. Там загинула 1 людина, ще 1 дістала травми.

Також у Борисполі пошкоджено підприємство. На жаль, загинула людина. Ще одна людина травмована. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого

- зазначив начальник ОВА.

На місцях ударів працюють рятувальники, медики, поліцейські та інші екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки атаки та фіксують пошкодження.

Інформацію про наслідки російського удару продовжують уточнювати.

Пізніше КМВА оновила інформацію про загиблих та повідомила: "На жаль, внаслідок ворожої атаки на столицю загинули 3 людини. Висловлюємо співчуття рідним та близьким.Також відомо про 5 постраждалих".

росія атакує Київ балістикою та крилатими ракетами, серед постраждалих є діти01.09.26, 02:30 • 5490 переглядiв

Степан Гафтко

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