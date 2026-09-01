РФ массированно атаковала Киевскую область ракетами и дронами — 3 человека погибли, среди пострадавших ребёнок — ОВА
Киев • УНН
Россия атаковала Киевскую область ракетами и дронами. В Киеве погибли 3 человека, по меньшей мере девять пострадали, среди них ребёнок.
Российские войска ночью массированно атаковали Киевскую область ракетами и ударными беспилотниками, повредив жилой дом и предприятие в Борисполе. В результате удара 3 человека погибли, еще как минимум 9 пострадали, среди них ребенок, сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.
Детали
По его словам, в Борисполе поврежден 5-этажный жилой дом. На парковке рядом с ним загорелись автомобили, однако спасатели уже ликвидировали пожар.
Из поврежденного многоэтажного дома эвакуировали 48 человек. Известно о 8 пострадавших, среди которых ребенок. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.
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Также в результате российской атаки повреждено предприятие в Борисполе. Там погиб 1 человек, еще 1 получил травмы.
Также в Борисполе повреждено предприятие. К сожалению, погиб человек. Еще один человек травмирован. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего
На местах ударов работают спасатели, медики, полицейские и другие экстренные службы. Они ликвидируют последствия атаки и фиксируют повреждения.
Информацию о последствиях российского удара продолжают уточнять.
Позже КГВА обновила информацию о погибших и сообщила: "К сожалению, в результате вражеской атаки на столицу погибли 3 человека. Выражаем соболезнования родным и близким.Также известно о 5 пострадавших".
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