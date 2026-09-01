Россия атакует Киев баллистическими и крылатыми ракетами, среди пострадавших есть дети

российские войска в ночь на 1 сентября осуществляют комбинированную ракетно-дроновую атаку на Киев — в направлении столицы летят скоростные цели и крылатые ракеты. В Киеве уже известно как минимум о 4 пострадавших, среди которых 2 ребенка, пишет УНН.

Детали

Воздушные силы ВСУ около 02:21 сообщили о скоростной цели в направлении Киева, а через минуту предупредили уже о нескольких целях, двигавшихся на столицу.

Несколько целей на столицу! — предупредили Воздушные силы.

Мониторинговые каналы сообщают о применении Россией баллистических ракет. Также в направлении Киева движутся крылатые ракеты «Калибр». Ранее сообщалось об их запуске из района Новороссийска.

В Киеве есть пострадавшие

Киевская городская военная администрация сообщила, что по состоянию на 02:00 в Соломенском районе столицы в результате российской атаки пострадали 4 человека.

В Соломенском районе по состоянию на 02:00 известно о четырех пострадавших в результате вражеской атаки. Из них — двое детей — сообщили в КГВА.

Воздушная тревога в столице продолжается. Жителей Киева призывают оставаться в укрытиях до официального сообщения об отбое, поскольку ракетная атака продолжается.

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