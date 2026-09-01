Россия атакует Киев баллистическими и крылатыми ракетами, среди пострадавших есть дети
Киев • УНН
Ночью 1 сентября Россия осуществила комбинированную атаку на Киев баллистическими и крылатыми ракетами. В Соломенском районе пострадали четыре человека, среди них двое детей.
российские войска в ночь на 1 сентября осуществляют комбинированную ракетно-дроновую атаку на Киев — в направлении столицы летят скоростные цели и крылатые ракеты. В Киеве уже известно как минимум о 4 пострадавших, среди которых 2 ребенка, пишет УНН.
Детали
Воздушные силы ВСУ около 02:21 сообщили о скоростной цели в направлении Киева, а через минуту предупредили уже о нескольких целях, двигавшихся на столицу.
Несколько целей на столицу!
Мониторинговые каналы сообщают о применении Россией баллистических ракет. Также в направлении Киева движутся крылатые ракеты «Калибр». Ранее сообщалось об их запуске из района Новороссийска.
В Киеве есть пострадавшие
Киевская городская военная администрация сообщила, что по состоянию на 02:00 в Соломенском районе столицы в результате российской атаки пострадали 4 человека.
В Соломенском районе по состоянию на 02:00 известно о четырех пострадавших в результате вражеской атаки. Из них — двое детей
Воздушная тревога в столице продолжается. Жителей Киева призывают оставаться в укрытиях до официального сообщения об отбое, поскольку ракетная атака продолжается.
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