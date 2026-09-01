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росія атакує Київ балістикою та крилатими ракетами, серед постраждалих є діти

Київ • УНН

 • 4660 перегляди

Уночі 1 вересня росія здійснила комбіновану атаку на Київ балістичними та крилатими ракетами. У Солом’янському районі постраждали четверо людей, серед них двоє дітей.

росія атакує Київ балістикою та крилатими ракетами, серед постраждалих є діти

російські війська у ніч на 1 вересня здійснюють комбіновану ракетно-дронову атаку на Київ – у напрямку столиці летять швидкісні цілі та крилаті ракети. У Києві вже відомо про щонайменше 4 постраждалих, серед яких 2 дитини, пише УНН.

Деталі

Повітряні сили ЗСУ близько 02:21 повідомили про швидкісну ціль у напрямку Києва, а за хвилину попередили вже про декілька цілей, які рухалися на столицю.

Декілька цілей на столицю!

– попередили Повітряні сили.

Моніторингові канали повідомляють про застосування росією балістичних ракет. Також у напрямку Києва рухаються крилаті ракети "Калібр". Раніше повідомлялося про їхній запуск із району новоросійська.

У Києві є постраждалі

Київська міська військова адміністрація повідомила, що станом на 02:00 у Солом'янському районі столиці внаслідок російської атаки постраждали 4 людини.

У Солом'янському районі, станом на 02:00, відомо про чотирьох постраждалих від ворожої атаки. З них – дві дитини

– повідомили у КМВА.

Повітряна тривога у столиці триває. Жителів Києва закликають залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій, оскільки ракетна атака продовжується.

росія завдала масованого удару по Одесі, пошкоджена інфраструктура31.08.26, 23:52 • 9728 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Теракт
Вибухи
Повітряна тривога
Війна в Україні
«Калібр» (сімейство ракет)
Київська міська державна адміністрація
Повітряні сили Збройних сил України
Київ