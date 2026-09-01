росія атакує Київ балістикою та крилатими ракетами, серед постраждалих є діти
Київ • УНН
Уночі 1 вересня росія здійснила комбіновану атаку на Київ балістичними та крилатими ракетами. У Солом’янському районі постраждали четверо людей, серед них двоє дітей.
російські війська у ніч на 1 вересня здійснюють комбіновану ракетно-дронову атаку на Київ – у напрямку столиці летять швидкісні цілі та крилаті ракети. У Києві вже відомо про щонайменше 4 постраждалих, серед яких 2 дитини, пише УНН.
Деталі
Повітряні сили ЗСУ близько 02:21 повідомили про швидкісну ціль у напрямку Києва, а за хвилину попередили вже про декілька цілей, які рухалися на столицю.
Декілька цілей на столицю!
Моніторингові канали повідомляють про застосування росією балістичних ракет. Також у напрямку Києва рухаються крилаті ракети "Калібр". Раніше повідомлялося про їхній запуск із району новоросійська.
У Києві є постраждалі
Київська міська військова адміністрація повідомила, що станом на 02:00 у Солом'янському районі столиці внаслідок російської атаки постраждали 4 людини.
У Солом'янському районі, станом на 02:00, відомо про чотирьох постраждалих від ворожої атаки. З них – дві дитини
Повітряна тривога у столиці триває. Жителів Києва закликають залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій, оскільки ракетна атака продовжується.
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