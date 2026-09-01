путин стремится "стереть Киев" и наращивает наступательный потенциал России — The Telegraph

Российский диктатор владимир путин не отказался от максималистских целей в отношении Украины и стремится «стереть Киев». Такую оценку высказал обозреватель The Telegraph Оуэн Мэтьюз в своей колонке, пишет УНН.

Детали

Мэтьюз обращает внимание на усиление российских воздушных атак и считает, что Москва продолжает наращивать возможности для ведения войны против Украины. По его мнению, Киев имеет для путина особое символическое значение.

Автор колонки считает, что конечные цели кремля остаются максималистскими и предусматривают лишение Украины возможности существовать как независимое государство.

Обозреватель предостерегает от чрезмерного оптимизма

Мэтьюз также анализирует ситуацию на фронте и имеющиеся у россии военные ресурсы. По его мнению, москва всё ещё имеет значительные возможности для продолжения боевых действий и давления на Украину.

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Обозреватель отмечает, что украинские дальнобойные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, складам и другим объектам наносят россии потери, однако это не означает быстрого истощения её военного потенциала.

Мэтьюз предостерегает от чрезмерного оптимизма в оценках положения Украины и считает, что Киеву и его западным партнёрам необходимо реалистично оценивать ресурсы и возможности россии для продолжения войны.

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