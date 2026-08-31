путин увеличил штат своей охраны

Российский диктатор владимир путин своим указом увеличил численность Федеральной службы охраны с 785 до 812 человек. Об этом говорится в указе путина, передает УНН.

"Установить с 1 июля 2026 года предельную численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны российской федерации в количестве 812 человек", - говорится в указе путина.

Как отмечают росСМИ, в 2004 году центральный аппарат насчитывал 600 человек, но 31 декабря 2022 года путин увеличил максимальное количество сотрудников в центральном аппарате ФСО с 725 до 760 человек, затем в 2024 году - до 775 человек, а в 2025 году - до 785 человек.

Отмечается, что ФСО отвечает за безопасность первых лиц государства: президента, премьер-министра, спикеров палат парламента, председателей судов высшей юрисдикции и генерального прокурора. Ею лично руководит президент.

Напомним

российский диктатор владимир путин намерен отправить на войну против Украины еще 300-400 тысяч российских мужчин. Для этого, вероятно, будут использовать принуждение со стороны региональных органов власти без объявления новой волны мобилизации.