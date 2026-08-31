путін збільшив штат своєї охорони

Російський диктатор володимир путін своїм указом збільшив чисельність федеральної служби охорони з 785 осіб до 812 осіб. Про це йдеться в указі путіна, передає УНН.

"Встановити з 1 липня 2026 року граничну чисельність військовослужбовців та федеральних державних цивільних службовців центрального апарату Федеральної служби охорони російської федерації у кількості 812 осіб", - йдеться в указі путіна.

Як зазначають росЗМІ, у 2004 році центральний апарат налічував 600 осіб, але 31 грудня 2022 року путін збільшив максимальну кількість співробітників у центральному апараті ФСО з 725 до 760 осіб, потім у 2024 році - до 775 осіб, а у 2025 році - до 785 осіб.

Зазначається, що ФСО відповідає за безпеку перших осіб держави: президента, прем’єр-міністра, спікерів палат парламенту, голів судів вищої юрисдикції та генерального прокурора. Нею керує особисто президент.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін має намір направити на війну проти України ще 300-400 тисяч російських чоловіків. Для цього, ймовірно, використовуватимуть примус із боку регіональних органів влади без оголошення нової хвилі мобілізації.