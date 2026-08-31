"Вони мене повісять": путін боїться за своє життя і планує відправку на гарматне м'ясо ще 300-400 тисяч росіян - ЗМІ

російський диктатор володимир путін має намір направити на війну проти України ще 300-400 тисяч російських чоловіків. Для цього, ймовірно, використовуватимуть примус із боку регіональних органів влади без оголошення нової хвилі мобілізації. Про це повідомляє The Economist, передає УНН.

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"путін може висловлювати свої цілі мовою геополітики, але насправді він керується злочинною логікою свого режиму: ніколи не показувати слабкості. Російська система має високу толерантність до насильства, але не прощає невдач. Він, ймовірно, вважає, що завершення війни без досягнення навіть мінімальної мети – захоплення всього східного Донбасу України – наразить його на фізичну небезпеку. ("Вони мене повісять", – сказав він деяким своїм соратникам у певний момент під час війни, за словами інсайдера)", – пише видання.

Також, російські джерела повідомили виданню, що російський диктатор володимир путін має намір "кинути в м'ясорубку додаткові 300 000-400 000 чоловіків".

"Йому не потрібно оголошувати нову хвилю мобілізації: він ніколи не призупиняв свій початковий наказ про мобілізацію. Додаткові люди, ймовірно, будуть набрані за допомогою примусу з боку регіональних урядів, щоб локалізувати будь-яке політичне невдоволення. Влада вже випробовує нову систему набору в Пензенській області, що знаходиться за 750 км на південний схід від москви. путін також може посилити репресії проти нібито "внутрішніх ворогів" не тому, що вони становлять загрозу його владі, а тому, що йому потрібно продемонструвати силу", – йдеться у дописі.

Нагадаємо

За даними розвідки, росія опрацьовує плани нової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках. Цього року рф планує набрати 300 тисяч людей, і ще 300 тисяч наступного.