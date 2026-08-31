"Они меня повесят": Путин боится за свою жизнь и планирует отправить на пушечное мясо еще 300–400 тысяч россиян — СМИ

Российский диктатор владимир путин намерен отправить на войну против Украины ещё 300–400 тысяч российских мужчин. Для этого, вероятно, будут использовать принуждение со стороны региональных органов власти без объявления новой волны мобилизации. Об этом сообщает The Economist, передаёт УНН.

Детали

"путин может выражать свои цели языком геополитики, но на самом деле он руководствуется преступной логикой своего режима: никогда не показывать слабость. Российская система обладает высокой толерантностью к насилию, но не прощает неудач. Он, вероятно, считает, что завершение войны без достижения даже минимальной цели — захвата всего восточного Донбасса Украины — подвергнет его физической опасности. ("Они меня повесят", — сказал он некоторым своим соратникам в определённый момент во время войны, по словам инсайдера), — пишет издание.

Также российские источники сообщили изданию, что российский диктатор владимир путин намерен "бросить в мясорубку дополнительные 300 000–400 000 мужчин".

"Ему не нужно объявлять новую волну мобилизации: он никогда не приостанавливал свой первоначальный приказ о мобилизации. Дополнительные люди, вероятно, будут набраны с помощью принуждения со стороны региональных правительств, чтобы локализовать любое политическое недовольство. Власти уже испытывают новую систему набора в Пензенской области, находящейся в 750 км к юго-востоку от москвы. путин также может усилить репрессии против так называемых "внутренних врагов" не потому, что они представляют угрозу его власти, а потому, что ему нужно продемонстрировать силу", — говорится в публикации.

Напомним

Согласно данным разведки, россия прорабатывает планы новой волны мобилизации в 2026–2027 годах. В этом году рф планирует набрать 300 тысяч человек, а в следующем — ещё 300 тысяч.