путін прагне "стерти Київ" і нарощує наступальний потенціал росії – The Telegraph

російський диктатор володимир путін не відмовився від максималістських цілей щодо України та прагне "стерти Київ". Таку оцінку висловив оглядач The Telegraph Оуен Метьюз у своїй колонці, пише УНН.

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Метьюз звертає увагу на посилення російських повітряних атак і вважає, що Москва продовжує нарощувати можливості для ведення війни проти України. На його думку, Київ має для путіна особливе символічне значення.

Автор колонки вважає, що кінцеві цілі кремля залишаються максималістськими та передбачають позбавлення України можливості існувати як незалежна держава.

Оглядач застерігає від надмірного оптимізму

Метьюз також аналізує ситуацію на фронті та наявні у росії військові ресурси. На його думку, москва все ще має значні можливості для продовження бойових дій та тиску на Україну.

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Оглядач зазначає, що українські далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах, складах та інших об'єктах завдають росії втрат, однак це не означає швидкого виснаження її військового потенціалу.

Метьюз застерігає від надмірного оптимізму в оцінках становища України та вважає, що Києву і його західним партнерам необхідно реалістично оцінювати ресурси та можливості росії для продовження війни.

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