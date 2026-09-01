У кремлі назвали "інформаційними утками" повідомлення про пропозицію зустрічі Трампа, Зеленського і путіна

Речник російського диктатора дмитро пєсков закликав не вірити повідомленням західних ЗМІ про те, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до москви запропонував провести тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та володимира путіна. Про це пєсков заявив російським ЗМІ, пише УНН.

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пєсков назвав такі публікації "інформаційними утками" та заявив, що у питаннях, пов'язаних з Україною, потрібно нібито орієнтуватися на "реалії на фронті".

Виходьте з того, що основи нашої зовнішньої політики і тим більше політики в контексті України визначає путін. Пам'ятайте, хто очолює нашу переговорну групу, хто до неї входить – заявив пєсков.

У кремлі відреагували на повідомлення Axios

Раніше Axios із посиланням на 2 поінформовані джерела повідомив, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємної поїздки до москви порушив питання про проведення тристороннього саміту Трампа, Зеленського і путіна.

У кремлі назвали умову зустрічі Зеленського, путіна і Трампа

За даними видання, американські посадовці згодом поінформували Зеленського про переговори Реткліффа в москві та пропозицію щодо зустрічі трьох лідерів. Сам пєсков раніше підтверджував, що під час візиту директора ЦРУ контакти між американськими та російськими спецслужбами відбулися.

Глава ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського і путіна для припинення війни – Axios