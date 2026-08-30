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У кремлі назвали умову зустрічі Зеленського, путіна і Трампа

Київ • УНН

 • 418 перегляди

У кремлі заявили, що зустріч путіна, Зеленського і Трампа можлива лише після узгодження ключових домовленостей та підготовки документа. пєсков назвав питання комплексним.

У кремлі назвали умову зустрічі Зеленського, путіна і Трампа

Зустріч диктатора володимира путіна, Дональда Трампа та Володимира Зеленського може відбутися лише після попереднього узгодження ключових домовленостей. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на заяву речника кремля дмитра пєскова, пише УНН.

Деталі

За словами представника кремля, саміт за участі володимира путіна, президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського не має сенсу без попередньої підготовки підсумкового документа.

пєсков наголосив, що потенційна зустріч повинна ставити крапку у вже розроблених домовленостях, а не слугувати майданчиком для первинних переговорів.

У кремлі також зазначили, що напрацювання спільних рішень потребуватиме серйозних зусиль від усіх сторін.

За твердженням пєскова, це питання не вдасться вирішити у форматі "примітивної угоди", оскільки йдеться про комплексні та глибокі суперечності.

Глава ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського і путіна для припинення війни – Axios30.08.26, 07:44 • 31179 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський