У кремлі назвали умову зустрічі Зеленського, путіна і Трампа
Київ • УНН
У кремлі заявили, що зустріч путіна, Зеленського і Трампа можлива лише після узгодження ключових домовленостей та підготовки документа. пєсков назвав питання комплексним.
Зустріч диктатора володимира путіна, Дональда Трампа та Володимира Зеленського може відбутися лише після попереднього узгодження ключових домовленостей. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на заяву речника кремля дмитра пєскова, пише УНН.
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За словами представника кремля, саміт за участі володимира путіна, президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського не має сенсу без попередньої підготовки підсумкового документа.
пєсков наголосив, що потенційна зустріч повинна ставити крапку у вже розроблених домовленостях, а не слугувати майданчиком для первинних переговорів.
У кремлі також зазначили, що напрацювання спільних рішень потребуватиме серйозних зусиль від усіх сторін.
За твердженням пєскова, це питання не вдасться вирішити у форматі "примітивної угоди", оскільки йдеться про комплексні та глибокі суперечності.
Глава ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського і путіна для припинення війни – Axios30.08.26, 07:44 • 31179 переглядiв