Встреча диктатора владимира путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского может состояться только после предварительного согласования ключевых договоренностей. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря кремля дмитрия пескова, пишет УНН.

Детали

По словам представителя кремля, саммит с участием владимира путина, президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не имеет смысла без предварительной подготовки итогового документа.

песков подчеркнул, что потенциальная встреча должна поставить точку в уже разработанных договоренностях, а не служить площадкой для первичных переговоров.

В кремле также отметили, что выработка совместных решений потребует серьезных усилий от всех сторон.

По утверждению пескова, этот вопрос не удастся решить в формате "примитивного соглашения", поскольку речь идет о комплексных и глубоких противоречиях.

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